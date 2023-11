LORENZO RIZZOLI * COMPOSIZIONE GIUNTA PAT: « È POSSIBILE CHE ALLE 20.00 DELL’ULTIMO GIORNO DISPONIBILE NON SI SAPPIA ANCORA NULLA? »

20.03 - venerdì 17 novembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

e la Giunta del governo Fugatti-bis? Sono quasi le 20,00 di venerdì 17 novembre 2023 e, a quasi un mese dal voto nella provincia autonoma di Trento, manca ancora il governo provinciale. Il giorno 7 novembre Maurizio Fugatti è stato nominato Presidente della PAT per i prossimi 5 anni, in seguito alla netta vittoria della destra alle elezioni del 22 ottobre 2023. Come da normativa, il Presidente eletto ha 10 giorni per formare la Giunta provinciale, ossia il governo della Provincia Autonoma di Trento. Possibile che alle 20.00 dell’ultimo giorno disponibile (cioè oggi), non si sappia ancora nulla?

Queste elezioni provinciali hanno catturato l’attenzione di molti trentini. Da un lato, non credo molti, coloro che erano interessati alle vicissitudini in merito alla candidatura di Francesca Gerosa come Presidente della PAT. Dall’altro lato, credo molti, interessati alla formazione del governo provinciali, in quanto preoccupati, dopo questi ultimi cinque anni di governo. L’interesse è alto, in quanto la gente spera in persone competenti al vertice degli assessorati. Il mondo della sanità, dell’istruzione, dell’ambiente e dell’agricoltura è in tensione da diverse ore, in attesa di sapere quale sarà il loro assessore di riferimento, nella speranza sia piu competente di quello uscente. Ma, ripeto, il fatto di non aver ancora notizia del nuovo governo provinciale FUGATTI-BIS, alle ore 20 dell’ultimo giorno disponibile la dice tutta. A mio avviso, poca serietà, poca professionalità e tanta, tanta confusione. Oppure Fugatti ha scioperato oggi come nel mondo dei trasporti e della scuola,

*

Lorenzo Rizzoli

Trento