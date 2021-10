PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIUNTA PAT – ROVERÉ DELLA LUNA: « UN’OCCASIONE PER CONOSCERE LE REALI PROBLEMATICHE LOCALI E TROVARE ASSIEME LE SOLUZIONI »

La Giunta provinciale a Roveré della Luna: “Un territorio importante per il Trentino”.L’incontro con la comunità in occasione della seduta “fuori porta” dell’esecutivo.

“Rispondiamo all’invito dell’amministrazione comunale per conoscere da vicino la comunità di Roveré della Luna. Una visita che è un momento di crescita, per la Giunta provinciale, come lo sono tutte le sedute dell’esecutivo sul territorio: l’occasione per venire a contatto con le reali problematiche ed esigenze locali e lavorare assieme alle soluzioni”.

Parole pronunciate dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che questa mattina assieme agli assessori provinciali si è recato a Roveré della Luna per la consueta seduta “fuori porta” dell’esecutivo e per incontrare i rappresentanti della comunità. Ad accogliere la Giunta provinciale in piazza Unità d’Italia, sede del municipio, una delegazione composta dal sindaco Luca Ferrari, dalla giunta comunale al completo, includendo diversi consiglieri comunali, i rappresentanti delle realtà del mondo economico e cooperativo del territorio, vigili del fuoco, carabinieri, il parroco.

“Qui siamo in una parte importante del Trentino, vicino al confine con l’Alto Adige” ha continuato il presidente Fugatti, ricordando il rapporto costruttivo e continuativo con Bolzano. Un’intesa confermata “dall’ottimo accordo” – ha aggiunto Fugatti – recentemente siglato in tema di finanza pubblica dalle due Province autonome con Roma.

Rivolto alle tematiche di interesse per Roveré della Luna, il presidente ha ribadito come sia in corso il lavoro congiunto sulle priorità evidenziate dalla comunità della Rotaliana, a partire dal progetto del polo scolastico unico. “Momenti come questo, di incontro – ha concluso -, sono necessari per prendere coscienza da vicino delle reali necessità del territorio e per proseguire il lavoro sulle soluzioni”.

Il sindaco Ferrari ha accolto positivamente la visita a nome della giunta comunale e della comunità. “Ringrazio – questo il suo messaggio – per l’attenzione dimostrata dall’esecutivo provinciale. L’incontro ci dà la possibilità di far capire meglio le nostre esigenze, partendo da una panoramica approfondita sul contesto di Roveré della Luna: un centro di confine, fra Trentino e Alto Adige, con un’economia prevalentemente vocata all’agricoltura ma che vede un ruolo importante di artigianato e industria. Cogliamo quindi questa visita per proseguire il confronto sui progetti per lo sviluppo della nostra comunità.

A cominciare dal polo scolastico unico dagli 0 agli 11 anni, ma guardando anche a tutte le altre iniziative e necessità”.