ROSSATO (FDI) * LIBERAZIONE PATRICK ZAKI: « RISULTATO DEL GOVERNO MELONI, ORA SI POSSA ABBRACCIARE CHICO FORTI SU SUOLO ITALIANO »

24 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Liberazione Patrick Zaki, Rossato (FdI): “Ottimo risultato del Governo Meloni. L’auspicio è che si possa presto tornare ad abbracciare Chico Forti sul suolo italiano”.

Nelle scorse ore, dopo che lo scorso 19 luglio il Presidente egiziano al-Sisi ha deciso di concedergli la grazia, il giovane attivista di origine egiziana Patrick George Zaki è tornato in Italia. Questo risultato, il cui merito va sicuramente alla politica estera del Governo Meloni che ha dato un contributo decisivo per la liberazione del giovane studente, ci fa ben sperare in vista dell’incontro che dovrebbe svolgersi giovedì alla Casa Bianca tra i Presidenti Biden e Meloni per quanto riguarda la vicenda relativa al nostro caro Chico Forti. L’auspicio è che, nel corso dell’incontro, i due Presidenti affrontino la questione, consentendo a Chico di tornare finalmente a casa.

Nel frattempo desidero ringraziare il Capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Cons. Marco Galateo, che su mia richiesta si è impegnato a portare all’attenzione del Presidente Giorgia Meloni questo desiderio che farebbe felici moltissimi trentini: dopo anni di promesse, false speranze e di impasse, l’auspicio e che si possa finalmente tornare ad abbracciare Chico sul suolo italiano.