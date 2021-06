CORO S. ILARIO – ROVERETO (TN) * VIDEO CANALE MTV: « GIRATO NELLA CORTE DI VIA DELLA TERRA -SEDE DEL CORO- NELLE VIE DEL CENTRO STORICO »

Guenda torna a collaborare con il coro S. Ilario per raccontare una bella storia dal titolo: Greta “le Principesse non sono tutte uguali”. Come consuetudine Guenda presenta uno dei suoi video per raccontare la storia.

Questa volta lo fa facendosi affiancare da Greta Barozzi nella veste di principessa e affidando la regia a Geraldine Ottier. Geraldine Ottier vive a Roma e i suoi corti, che hanno spesso temi sociali e vedono molte volte Guenda nel ruolo di attrice principale, hanno ottenuto importanti premi come quello Rufa per “La turista olandese” o il premio di Miglior Regista all’Humanitarian Film Festival in Germania con Guardami premiato anche con il premio Ettore Scola al Roma international Corto Film.

Attualmente sta lavorando al programma “16 anni e incinta” canale su MTV. Il video, che racconta la storia della Principessa Greta e del suo sorriso, è stato girato nella corte di via della Terra, dove ha la sede il coro, nelle vie del centro storico, in piazza Caduti del Lavoro e a casa di Greta.

Potrà sembrare strano che un coro diventi il produttore di questo video ma per noi è stato naturale esserlo. Siamo amici di Greta da molti anni e l’amicizia è anche questo.

Greta però è un’amica speciale perché fin dalla nascita è affetta da SMA Atrofia Muscolare Spinale. L’iniziativa ha un doppio scopo che è quello di sensibilizzare le persone sulla SMA e su quali siano le difficoltà che le persone, colpite dalla malattia, incontrano ed aiutare Greta nel suo progetto per vivere in un appartamento idoneo alle sue esigenze.

Oggi quel video è pronto per essere presentato e sarà il trampolino di lancio per la campagna di raccolta fondi. Il video diventerà pubblico domani a partire dalle 08.30 sui social di Guenda e sul suo canale Youtube.

L’invito è quello di donare un Sorriso a Greta e far conoscere a tanti la sua bellissima storia di principessa.