RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “CELEBRATION NIGHT“: « EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS FESTEGGIA CON “UN PASSO NELLA STORIA” »

15.21 - lunedì 15 gennaio 2024

Celebration Night. Expo Riva Schuh & Gardabags festeggia con “Un passo nella storia”. Un cortometraggio e una mostra fotografica hanno ripercorso le orme lasciate da Expo Riva Schuh & Gardabags nella storia del mondo calzaturiero e hanno messo in risalto la capacità della manifestazione di cambiare mentre il mondo cambiava, di evolversi verso un futuro sempre più internazionale, di affrontare e vincere quelle sfide che oggi la posizionano quale punto di riferimento nel panorama calzature, borse e accessori. 100 edizioni, 50 anni di storia, una lunga avventura che meritava di essere al centro della Celebration Night, e di essere omaggiata da immagini ricche di ricordi, insegnamenti, orgoglio e di visione per il futuro. Con un riconoscimento anche a protagonisti locali, che in tutti questi anni hanno dato forza alla manifestazione con professionalità e amicizia.

Celebrare il passato è come indossare un paio di occhiali che celano la commozione, legata ai tanti ricordi, e mettono meglio a fuoco il presente. Attraverso le lenti di anni ormai dietro le spalle, lo sguardo punta con più decisione sul futuro e sui nuovi traguardi da raggiungere. Si spengono le luci, entra la torta, tutti si preparano a soffiare le candeline. Di solito così si festeggia un compleanno. Expo Riva Schuh & Gardabags ha deciso di andare oltre e invitare a una memorabile Celebration Night tutti coloro che in passato, e ancora oggi, rendono grande la manifestazione: “È facile commuoversi vedendo in platea tante persone, in molti casi amici, che hanno percorso una così lunga strada insieme a noi”, ha affermato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, dal palco della Celebration Night.

Oggi celebriamo con gioia un glorioso passato, ma lo facciamo guardando al futuro. – ha sottolineato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – Un futuro della manifestazione in grado di fornire sempre più servizi che aiutano il business della calzatura e degli accessori a crescere per dimensioni e capacità di innovare”.

Nell’edizione numero 100 era giusto per Expo Riva Schuh & Gardabags celebrare chi ha reso possibile una manifestazione così importante, chi l’ha portata al successo e vi ha creduto nei momenti di meravigliosa crescita, come nei frangenti di difficoltà. Durante la Celebration Night, che si è tenuta ieri presso il Centro Congressi di Riva del Garda, anche un cortometraggio e una mostra fotografica hanno reso omaggio alla meravigliosa storia scritta non solo da una manifestazione fieristica, ma da un intero territorio che ha visto come protagonisti attori (istituzioni, associazioni, espositori, compratori e strutture ricettive) di ogni parte del mondo.

I protagonisti di questi 50 anni di storia sono saliti sul palco per ricevere il giusto riconoscimento che la fiera ha voluto tributare loro. Un susseguirsi di nomi, volti e storie che in tutti questi anni hanno dato forza alla manifestazione con la loro professionalità e amicizia. Primi sul palco, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e Cristina Santi, Sindaco di Riva del Garda, seguiti dai Sindaci che hanno governato la città dal 1974 in poi: (in ordine alfabetico) Enzo Bassetti, Mario Matteotti, Paolo Matteotti, Claudio Molinari, Adalberto Mosaner e Franco Odorizzi. Riconoscimenti anche per tutti i Presidenti di Riva del Garda Fierecongressi: (in ordine alfabetico) Bruno Santi, Alberto Bertolini, Lorenzo Lorenzi, Mauro Malfer, Carlo Modena, Giovanni Zontini, Roberto Pellegrini. Per la fiera diffusa, premiati Renato Veronesi, Presidente di Amsa srl, per Casinò Municipale di Arco, Elisabetta Calzà direttore del Grand Hotel Liberty, Guido Angelini titolare Hotel Angelini, Christian Miorelli Presidente Hotel Astoria Park Hotel, Hotel Baia Azzurra, Hotel Caravel, Catullo Morandi titolare Hotel Casa Morandi, Paolo Pederzolli e Paolo Zontini, rispettivamente Presidente e Membro del Consiglio di amministrazione Hotel Du Lac e Du Parc, Hotel La Perla, Paolo Signoretti CEO Hotel Lido Palace, Stella Bertolini titolare Hotel Luise, Pio Nicolli titolare Hotel Nicolli e Elisabetta Calzà direttore Hotel Primo.

Quanto è cambiato il mondo dal 1974 a oggi? Rispondere “moltissimo” è probabilmente riduttivo. Parlare di rivoluzioni è forse poco. Soprattutto oggi che l’intelligenza artificiale può fare quanto solo i più fantasiosi scrittori di fantascienza avrebbero potuto vagheggiare. Il cortometraggio e la mostra “Un passo nella storia”, curati da Roberta Bonazza e Luciano Stoffella, hanno voluto sottolineare la capacità della manifestazione di affrontare i tanti mutamenti che il mercato ha subito in 50 anni di storia umana e politica, 50 anni che hanno stravolto equilibri e continenti. Il cortometraggio ha inquadrato la storia della fiera all’interno della più ampia cornice delle grandi trasformazioni internazionali, dei momenti di storia più significativi di sport, costume e società. Una storia umana sempre più ampia e globalizzata a cui si è accompagnata l’espansione internazionale della manifestazione.

La mostra, concepita come una pellicola cinematografica, ha ripercorso le tappe fondamentali di un viatico sempre dinamico, mai fossilizzato, come significato dall’ultimo fotogramma a colori e in movimento che racconta la contemporaneità, l’oggi e la spinta proattiva verso il futuro dell’evento. La straordinaria esibizione dei Kataklò Athletic Dance Theatre Milano ha proposto una performance di teatro-danza energica ed espressiva, coreografata appositamente per la serata, in cui i corpi dei ballerini hanno fatto vivere borse, accessori e calzature presenti sul palco, fino a raffigurare il numero 100. Il dj set conclusivo ha unito espositori, compratori, stampa e organizzatori in un bellissimo momento di festa che ha chiuso la serata con tanti sorrisi, meritati da un traguardo così importante come quello delle 100 edizioni.