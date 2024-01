PAT * “AMICI DELLE PERSONE CON DEMENZA“: « AL VIA IL PRIMO PERCORSO FORMATIVO PER STUDENTI, COINVOLTE NOVE SCUOLE »

20.30 - mercoledì 17 gennaio 2024

Al via il primo percorso formativo per studenti “Amici delle persone con demenza“. Dedicato alle classi terze degli istituti superiori. Coinvolte nove scuole, si comincia con il “Guetti” di Tione. Comincerà domani, giovedì 18 gennaio, presso la scuola “Guetti” di Tione, il primo percorso formativo “Amici delle Persone con demenza”, dedicato alle classi terze degli istituti superiori. Un’iniziativa che coinvolgerà nove istituti (FP Barelli di Rovereto e Levico, don Milani di Rovereto, Arco Garda Scuola, Licei Scola Ladina, Istituto Oxford di Civezzano, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana, Liceo Rosmini di Trento), per un totale di 21 classi, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e formare gli studenti su tematiche legate alle demenze.

L’iniziativa rientra nelle azioni previste dai piani triennali delle comunità di valle per la realizzazione delle comunità amiche delle persone con demenza approvati nel 2023. Il percorso formativo è promosso dal Dipartimento salute e politiche sociali e dal Dipartimento Istruzione e Cultura in collaborazione con il tavolo provinciale demenze.

Nel percorso formativo sono coinvolti gli operatori sanitari e sociali della rete a sostegno dei malati e delle loro famiglie e le associazioni Alzheimer, con l’obiettivo principale di sensibilizzare gli studenti verso la costruzione di una comunità sempre più inclusiva. Il programma, infatti, prevede che gli operatori forniscano ai ragazzi alcuni elementi conoscitivi sulle demenze, promuovano stili di vita sani per prevenire la malattia, informino sulla rete dei servizi disponibili e illustrino i comportamenti utili per migliorare la vita delle persone con demenza e dei loro familiari. Un aspetto innovativo del percorso è la realizzazione di un modulo di pedagogia del teatro, affidato alla compagnia teatrale Arditodesio. Gli studenti saranno coinvolti negli aspetti emotivi legati alle demenze, contribuendo a una comprensione più empatica e profonda della realtà vissuta dalle persone che vivono questa dimensione così difficile.

