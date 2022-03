RAI 3 – “ MI MANDA RAITRE “ * « I BENI DEGLI OLIGARCHI RUSSI IN ITALIA, IN ONDA DOMENICA 20 MARZO ORE 09.00 »

19.06 - sabato 19 marzo 2022

Secondo le ultime stime, ammontano a svariati milioni di euro i beni degli oligarchi russi che sono stati congelati in Italia, dopo i pacchetti di sanzioni imposte dall’Unione Europea: si tratta di ville, palazzi, yacht di proprietà di personaggi influenti e spesso vicini al presidente Putin: chi paga i costi di gestione e qual è la sorte di questi beni? Se ne parlerà a Mi Manda RaiTre, in onda domenica 20 marzo alle 9 su Rai 3.

La guerra esplosa in Ucraina si sta riflettendo anche su alcuni settori già messi in ginocchio dalla pandemia, come il turismo: quasi 6 milioni di russi ogni anno scelgono il Bel paese per le vacanze e lo shopping legato al lusso: che ricadute avranno le sanzioni su questo e altri settori del Made in Italy? E inoltre un approfondimento sui militari che si stanno recando in maniera volontaria a combattere a fianco degli ucraini. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: il Generale Vincenzo Camporini; Davide Tentori, Ispi- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; Ivana Jelenic, presidente Fiavet Confcommercio; Floriana Bulfon, Jacopo Iacoboni, Valentina Petrini, giornalisti.