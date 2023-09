FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * SARDAGNA – TERRAZZA “BUSA ORSI”: « VERDE FUORI CONTROLLO, SI RIPRISTINI LA ZONA CIRCOSTANTE »

16.33 - martedì 5 settembre 2023

Con sempre maggior frequenza, stiamo ricevendo in questo periodo segnalazioni circa il non ottimale stato della terrazza panoramica “Busa degli Orsi” di Sardagna e di tutta la zona circostante. Ci sono giunte innumerevoli foto relative ad una vegetazione che in alcuni punti si è letteralmente impadronita della struttura in acciaio della terrazza, inibendo anche la possibilità di godere di una visuale completa sulla città.

Ramaglie diffuse, acacie arrivate oramai all’altezza del parapetto principale verso la città, sporcizia sotto al grigliato della terrazza in quelli che una volta erano gli spazi degli orsi e cestini spesso pieni di pattume.

Insomma, sicuramente non un bel biglietto da visita in relazione a quella che risulta essere a tutti gli effetti anche un’attrazione turistica cittadina e per la quale ci siamo impegnati, chiedendo un’ulteriore valorizzazione mediante la sistemazione e il completamento con opportune mappe turistiche delle bacheche in legno presenti.

Ben consapevoli di quanto in questo periodo l’Amministrazione Comunale stia dando fondo a tutte le proprie energie per la realizzazione di mirabolanti piste ciclabili sul territorio cittadino, auspichiamo di tutto cuore che un po’ di forza rimanga anche per ripristinare una condizione accettabile della terrazza panoramica di Sardagna e di tutta la zona circostante.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.