PALAZZO CHIGI * TELEFONATA PREMIER MELONI – URSULA VON DER LEYEN: « FOCUS SU GESTIONE EUROPEA DEI FLUSSI MIGRATORI »

21.20 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua l’attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Meloni ha sentito oggi il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Al centro dei colloqui l’agenda per il vertice di Bruxelles: la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati.

Con Mitsotakis, si è convenuto inoltre di approfondire ulteriormente le già intense relazioni bilaterali.

Con von der Leyen, è stata condivisa l’urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione, sottolineata dal Presidente della Commissione Europea nella sua lettera di ieri ai Leader UE, in sintonia con le priorità italiane sul tema.