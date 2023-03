TECNOCASA * COMPRAVENDITE 2022: « A TRENTO SI ATTESTA AL 35,7% IL TASSO DI ACQUISTI PER INVESTIMENTO »

18.44 - martedì 21 marzo 2023

Compravendite investitori – Trentino Alto Adige. In Trentino cresce la percentuale di acquisti per investimento (22,5%). L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Trentino-Alto Adige attraverso le agenzie attive in regione nel 2022. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

A Trento nel 2022 il tasso di acquisti per investimento si attesta al 35,7% sul totale delle compravendite. Si tratta di una percentuale in salita rispetto gli ultimi anni, quando nel 2020 si era scesi al 22,7% e nel 2021 al 25%, ma anche rispetto al 2019 quando ci si fermava al 28%.

Nel 2022 in Trentino-Alto Adige il 22,5% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 55,8% e il 21,7% sul totale delle transazioni. Anche a livello regionale si evidenzia un tasso di acquisti per investimento in crescita rispetto agli ultimi anni, nel 2021 ad esempio si fermava al 15%, nel 2020 al 12%.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Trentino-Alto Adige si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 35 e 44 anni (29,6%) e nell’81,5% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 53,8% delle scelte. In Trentino-Alto Adige il 70,4% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre il 29,6% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Seppur contenuta, aumenta la quota di investitori single che acquistano, tra il 2019 e il 2021 infatti non si era mai superata la soglia del 16%, mentre nel 2022 si arriva al 18,5%. Anche nel 2020 e nel 2021 sono stati i bilocali la tipologia più compravenduta per investimento.