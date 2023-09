LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: MICHELE MOSER, « MI CANDIDO PER DARE DEGNA RAPPRESENTANZA ALLA NOSTRA GENTE »

15.14 - martedì 5 settembre 2023

Michele Moser sarà in campo alle prossime elezioni provinciali con la Lista Fugatti Presidente. Nato a Trento, appassionato di sci, tennis e nuoto, due figli universitari, cresciuto a Lavis dove ha creato un legame molto stretto con la comunità. Adesso risiede a Trento, dove è entrato a far parte del Lions Club Trento Host, di cui è stato anche presidente. Commercialista, cura personalmente la parte consulenziale soprattutto rivolta ad aziende e professionisti, in ambito tributario e societario (si occupa soprattutto di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni); cura associazioni no profit con scopo sociale con Agsat Onlus che assiste bambini e persone autistiche e le loro famiglie e il Cts Onlus che assiste e segue persone con problemi di dipendenze e problemi psichici e le loro famiglie e la coop sociale Antropos Mezzocorona anch’essa rivolta al sociale nel reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In gioventù ha fatto parte dell’associazionismo lavisano: segretario della Banda sociale del Paese (pur non sapendo suonare alcuno strumento), nel direttivo dello Sci club, con il quale ha organizzato per vari inverni una manifestazione amatoriale a livello nazionale denominata “Campionato di Sci delle Famiglie” a cui tra gli altri partecipò anche Alberto Tomba. Il papà è stato a lungo impegnato nella politica lavisana, ricoprendo per vari anni anche il ruolo di sindaco, il nonno è stato tra i soci promotori della Cassa Rurale di Lavis. “Per me – afferma – politica è soprattutto dare degna rappresentanza alle comunità, e fare politica in Trentino è incarnare e interpretare al meglio quel senso di solidità delle radici e della solidarietà tra le persone che fa grande la nostra terra. Farla crescere sempre di più sarà il mio obiettivo”.

“Siamo davvero molto lieti che Michele abbia aderito al nostro progetto politico con lo slancio, la passione e la competenza che lo contraddistinguono. Persone come lui in Consiglio provinciale saranno una garanzia per l’intera comunità”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente