RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * EP 84 PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO 2020, « IRENE SI INTROMETTE NEL CORTEGGIAMENTO DI ROCCO VERSO MARINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il paradiso delle signore. St 4 Ep 84. La gigantografia che reclamizza il fotoromanzo nella vetrina del Paradiso ha un notevole impatto visivo, e Marta e Vittorio osservano compiaciuti la fila delle clienti che attendono l’apertura delle porte del grande magazzino. In vista di San Valentino, intanto, Irene si intromette nel corteggiamento di Rocco verso Marina e scombina i piani del ragazzo in suo favore; Umberto invita Adelaide ad offrirgli una seconda possibilità, mentre Luciano, vuole fare una sorpresa alla moglie cucinando per lei.

LINK VIDEO