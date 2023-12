ENAC * EVENTO ADR ED ENI – DUBAI COP28: DIRETTORE QUARANTA, « I CARBURANTI ALTERNATIVI, LA SOLUZIONE PIÙ AFFIDABILE VERSO ZERO EMISSIONI »

14.00 - martedì 5 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

l Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta sono intervenuti al Dubai al side event organizzato da ADR e ENI sul Patto per la decarbonizzazione. Il Presidente Enac P. Di Palma: “Visione condivisa per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione del comparto”.

Il Direttore Generale Enac Quaranta “I carburanti alternativi sono la soluzione più affidabile verso zero emissioni”. Alla COP28 in corso a Dubai, Aeroporti di Roma e Eni hanno organizzato un evento collaterale “Il patto per la #decarbonizzazione del trasporto aereo: l’ecosistema italiano per una roadmap verso Net-Zero”. Al dibattito è intervenuto il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, sulla necessità di accelerare la transizione green del comparto aereo.

Il DG Quaranta ha parlato degli importanti risultati raggiunti dai lavori CAAF/3, la conferenza dell’ICAO sui carburanti sostenibili, appena conclusa, e dell’approccio collaborativo di tutti i Paesi verso l’obiettivo comune di zero emissioni CO2 entro il 2050.

“Le emissioni del trasporto aereo possono essere ridotte migliorando l’efficienza degli aerei, la gestione del traffico aereo, ma soprattutto migliorando i combustibili. I cosiddetti Sustainable Aviation Fuels, o SAF, sono la soluzione più affidabile sulla strada verso la neutralità delle emissioni”. Il Direttore, inoltre, ha sottolineato: “L’Enac ha recentemente pubblicato un rapporto sui SAF che pone le basi per la definizione di una roadmap per introdurli nel contesto italiano. Il “Patto per la Decarbonizzazione” è in linea con questo tipo di approccio e rappresenta un esempio virtuoso di coinvolgimento di tutti gli stakeholder su un tema così complesso come l’impatto ambientale del nostro settore”.