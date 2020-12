VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE DI TRANSDOLOMITES, MASSIMO GIRARDI * FOCUS SU: « 32 PROGETTI PAT A ROMA / FERROVIA AVISIO / LE PROMESSE DELLA POLITICA / COSTI GESTIONE MOBILITÀ SU ROTAIA »

1) 32 PROGETTI PAT A ROMA

Presidente Girardi, che ne pensa dell’idea del governatore Fugatti di inviare a Roma un elenco composto da 32 progetti locali per cercare i finanziamenti europei tramite il Recovery fand? Li reputa troppi, sono pochi?

2) FERROVIA AVISIO

Come associazione Transdolomites vi siete fatti carico recentemente di sostenere l’impegno economico per finanziare un progetto (che verrà elaborato in Svizzera) riguardo l’ipotesi di realizzare la Ferrovia che colleghi Trento alle valli dell’Avisio: una scommessa che si può vincere?

3) LE PROMESSE DELLA POLITICA

Quali sono le istituzioni politiche locali che -con atti amministrativi scritti- in questo decennio vi hanno promesso sostegno e quante di loro hanno concretato le promesse, sempre riguardo la fattibilità dello sviluppo del trasporto di valle su rotaia?

4) COSTI GESTIONE

Fino ad oggi, data la vostra esperienza riconosciuta anche a livello internazionale, quali sono i parametri di costi reali circa la gestione del trasporto ferroviario di valle e quale è il “break even”, cioè il punto di superamento della massa critica necessaria a non fare fallire il nuovo sistema di viaggio?