UNCEM * FONDO MONTAGNA NAZIONALE: « 210 MILIONI DI EURO DALLO STATO ALLE REGIONI, ORA SI INVESTANO ADEGUATAMENTE LE RISORSE »

10.04 - venerdì 29 settembre 2023

Mai negli ultimi trent’anni il fondo nazionale per la montagna aveva raggiunto una cifra tanto elevata. Sono 210 milioni i fondi previsti e ripartiti nel 2023 dallo Stato alle Regioni che ora dovranno spenderli con i criteri previsti dal Decreto predisposto dal Dipartimento per gli Affari regionale e le Autonomie della Presidenza del Consiglio e voluto dal Ministro Calderoli. I fondi in arrivo devono essere spesi per misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Communities; interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici; progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno; misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, e interventi di mobilità sostenibile; interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell’istruzione; iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.

“Alcune Regioni non hanno ancora speso i fondi del 2022 – precisa Marco Bussone, Presidente Uncem – e stiamo stimolando in velocità ed efficacia. Non vorremmo che alcune Regioni spendessero i fondi ricevuti divendoli per ciascun Comune. Sarebbe drammatico e molto poco edificante. Deve prevalere la logica sovracomunale, di valle, di territorio insieme, di Comuni che guidano percorsi di sviluppo. Molte Regioni non hanno una delega montagna in Giunta e questo è grave. Non va bene. Ho scritto ai Presidenti di Regione affinché intervengano. La montagna è competenza regionale e non avere una legge, non avere un fondo regionale allocato, non avere un’organizzazione istituzionale e un settore per la Montagna proprio non va. Lo Stato sta lavorando nel verso giusto e l’aumento del fondo montagna, portato a 100 milioni di euro per il 2022 e a 200 per il 2023, è importante. Ora tocca alle Regioni. Devono avere una strategia, che incroci anche la Strategia delle Green Communities. E diventi strumento vero di azione. Da concertare con Uncem. 200 milioni vanno spesi bene per la crescita dei territori. Non abbiamo tempo da perdere”.

Il riparto del Fondo Montagna 2023.

Le due tabelle, sommate, determinano la cifra complessiva che ciascuna Regione riceve nel 2023