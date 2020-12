RTL – SETTORE RADIO : PRESIDENTE SURACI, « NONOSTANTE SIA LA STAGIONE, NON SONO PREVISTI “REGALI” IN ARRIVO PER NOI E NEANCHE RISTORI »

In riferimento a quanto uscito oggi su alcuni organi di stampa il Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci dichiara che:

“Nonostante sia la stagione, non sono previsti “regali” in arrivo, per RTL 102.5. E neanche ristori. Nulla. La questione è diversa. La legge, nel 1990, istituì le “radio comunitarie”, senza fini di lucro, con facilitazioni, finanziamenti e minore affollamento pubblicitario. Nel tempo sono venuti meno facilitazioni e finanziamenti, restando solo i limiti pubblicitari, a quel punto del tutto illogici. Cancellarli, rendendo uniforme il sistema radiofonico, non significa “regalare” nulla, perché le risorse dovranno essere reperite sul mercato. Come abbiamo sempre fatto e senza altri gruppi editoriali alle spalle. Da indipendenti. Per l’erario non solo non si tratta di un esborso, ma di una futura maggiore entrata, visto che la crescita di nuovi strumenti genererà il relativo gettito fiscale.

Più che il regalo (inesistente) sarebbe bene ricordare la fregatura (colossale): sono anni che investiamo nella Radio digitale, il Dab, essendo abbastanza ingenui da credere nelle leggi e nelle scadenze che quelle prevedono, ma mentre il nostro impegno economico è reale e passato, il rispetto statale delle leggi dello Stato è immaginario e futuro, sicché i nostri soldi restano in attesa che si ponga fine a una grottesca stagione di “sperimentazioni” e si passi alla regolarità europea del mercato. Ancora una volta: senza soldi pubblici, liberi e in concorrenza”.