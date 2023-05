DESPAR * BILANCIO 2022: « IN VENETO FATTURATO AL PUBBLICO A 918 MILIONI, INVESTIMENTI PER 30 MILIONI E SOSTEGNO A REALTÀ E ASSOCIAZIONI LOCALI »

14.04 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DESPAR AL FIANCO DEL TERRITORIO: NEL 2022 IN VENETO FATTURATO AL PUBBLICO A OLTRE €918 MILIONI, INVESTIMENTI PER €30 MILIONI E SOSTEGNO A REALTÀ’ E ASSOCIAZIONI LOCALI.

È continuato anche nel 2022 l’impegno di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, per il territorio consolidando la propria presenza in Veneto, puntando sulla valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali e sostenendo iniziative a sfondo sociale continuare ad essere ogni giorno parte attiva delle comunità in cui l’azienda si inserisce.

Guardando allo sviluppo del business in Veneto, nel 2022 Despar (Aspiag Service) ha realizzato un fatturato al pubblico complessivo di oltre 918 milioni di euro, sia per gli esercizi diretti che affiliati, e grazie ai 30 milioni di Euro di investimenti ha proseguito nel suo progetto di sviluppo e potenziamento territoriale della rete vendita, incrementando il numero degli esercizi commerciali di altri 5 punti vendita, di cui 4 punti vendita diretti localizzati nella provincia di Venezia e un punto vendita associato in provincia di Vicenza, che portano a 161 il numero totale di negozi attivi in regione, di cui 89 diretti e 72 affiliati. Uno sviluppo che ha portato a un incremento dell’occupazione totale in regione con 192 nuove assunzioni, che fanno salire a 3.921 il numero dei collaboratori sul territorio.

Anche per il passato esercizio ha avuto una particolare rilevanza la valorizzazione dei prodotti locali e delle filiere corte attraverso il progetto “Sapori del Territorio” che raccoglie in Veneto oltre 3.700 referenze a scaffale, provenienti da più di 700 produttori locali e che testimonia concretamente la vicinanza e il sostegno di Despar alla cultura enogastronomica e alla produzione agroalimentare di qualità presenti in regione. Un’ ulteriore declinazione sul territorio di questa strategia che mira alla piena sinergia con i produttori locali è il protocollo regionale di promozione delle tipicità territoriale “The Land of Venice”, attivo in Veneto da oltre tre anni, che contrassegna nei punti vendita dell’abete in regione i prodotti certificati e contraddistinti da denominazioni geografiche.

Accanto a ciò Aspiag Service Despar ha continuato a essere motore di crescita per il territorio con l’obiettivo di favorire un modello di sviluppo fondato su processi solidali e relazioni all’interno delle comunità. Una scelta che si è concretizzata nel 2022 in moltissime iniziative a sfondo sociale che il marchio Despar ha promosso per restituire alla collettività parte di quanto ricevuto. Sono state così supportate molte società sportive, iniziative e realtà culturali del Veneto, impiegando direttamente una buona parte degli oltre 223 mila euro complessivamente investiti nel 2022 per lo sviluppo dei progetti a ricaduta sociale in regione.

Anche il mondo del volontariato e dell’associazionismo è stato coinvolto in progetti specifici di raccolta fondi, come nel caso della vendita delle originali shopper biodegradabili con la grafica realizzata dalla Cooperativa Down Dadi, o di sensibilizzazione sociale come per la promozione della campagna di prevenzione di truffe e raggiri a danno dei cittadini effettuata assieme alla Polizia di Stato in tutto il territorio regionale, che sta proseguendo anche nel 2023. Tra le iniziative sociali più significative del 2022 va ricordata soprattutto “Il mondo ha bisogno delle donne”, attività di charity che ormai da diversi anni rappresenta un’occasione per lanciare un forte messaggio di solidarietà sostenendo progetti e associazioni impegnate nell’ambito della promozione dei diritti e del benessere delle donne, oltre che di lotta alla violenza di genere. Nel solo Veneto grazie a questa raccolta fondi sono stati raccolti quasi 60 mila euro, che sono stati destinati ai programmi di ricerca e cura dell’Endometriosi e alla collegata campagna di prevenzione negli istituti scolastici regionali.

Inoltre, anche nel 2022 è proseguito l’impegno per la lotta allo spreco alimentare che ha permesso di recuperare in Veneto più di 550 tonnellate di cibo invenduto (distribuito attraverso una rete territoriale di solidarietà di 80 Onlus), che hanno consentito la preparazione di quasi 1,280 milioni di pasti destinati ai più bisognosi.

Altro tassello strategico nel panorama dell’impegno sociale di Aspiag Service Despar in Veneto, così come nelle altre regioni di riferimento, è rappresentato da “Le Buone Abitudini”, il programma completamente gratuito per l’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita, rivolto alle scuole primarie di primo grado dei territori di riferimento che dal 2006, anno in cui è nato, ha già coinvolto 330 istituti scolastici di 127 Comuni, formato oltre 120.000 alunni e organizzato 350 eventi e 1.640 ore di laboratorio. Il progetto, ideato da Aspiag Service Despar e diventato una best practice in Triveneto ed Emilia-Romagna, è stato quest’anno esteso su scala nazionale coinvolgendo tutte le 17 regioni italiane in cui il Consorzio Despar Italia e le sei società che ne fanno parte, tra cui appunto Aspiag Service, sono presenti. Nel 2022, inoltre, il programma de “Le Buone Abitudini” è diventato fruibile interamente online attraverso una piattaforma gratuita dedicata agli insegnanti della scuola primaria.

“Nonostante un contesto macroeconomico che nel 2022 è stato segnato da forti incertezze – è il commento di Giovanni Taliana Direttore Regionale Aspiag Service Despar per il Veneto – Despar è riuscita ad ammodernare e sviluppare ulteriormente la propria rete vendita, consolidando il proprio ruolo nel settore della grande distribuzione in Veneto e favorendo anche l’aumento dell’occupazione in regione e l’allargamento della nostra famiglia Despar. Abbiamo operato in piena sinergia con le istituzioni e gli enti dei territori che ci ospitano, riuscendo così, attraverso progetti e iniziative mirati, a contribuire concretamente alle diverse esigenze sociali che ci sono state prospettate, per continuare ad essere parte attiva delle comunità che ci ospitano, portando valore aggiunto e vicinanza alle persone e ai territori. Anche per il futuro, vogliamo continuare nell’impegno verso i territori e le comunità in cui siamo presenti per rendere le nostre attività sempre più sostenibili, continuando il nostro percorso di sviluppo all’insegna della qualità, prossimità, competenza, partecipazione e inclusione: valori da sempre condivisi da tutta la grande famiglia Despar e che ogni giorno ci permettono di essere un riferimento per le comunità in cui il nostro abete ha messo le sue radici.”.

Le performance del Veneto hanno dato un fondamentale contributo ai risultati che Aspiag Service Despar ha registrato nel 2022 nelle cinque regioni di competenza (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia). Complessivamente nelle cinque regioni di riferimento, nel 2022 Aspiag Service ha registrato un fatturato al pubblico di 2,55 miliardi di euro (+3% rispetto all’anno precedente). Una crescita a cui ha contribuito un importante programma di investimenti del valore di 71 milioni di euro destinati al rafforzamento delle proprie strategie di posizionamento e all’espansione della rete vendita con l’apertura di 11 nuovi punti vendita, il restyling di 6 negozi e l’ingresso in Lombardia attraverso l’inaugurazione del primo punto vendita a Mariano Comense. Un percorso di crescita che ha generato anche un incremento dei livelli occupazionali con 290 nuove assunzioni che portano a 8.880 il numero complessivo dei collaboratori del marchio dell’abete nelle regioni di riferimento.

Particolarmente significative nell’esercizio passato sono state le performance registrate dal prodotto a marchio (MDD) che nel 2022 ha rappresentato per Aspiag Service Despar il 29% dell’intero fatturato, in crescita rispetto al 25,7% registrato nel 2021. particolarmente rilevante nel campo dei prodotti MDD è stato l’apporto di S-Budget, un marchio esclusivo di Aspiag Service, sviluppato in collaborazione con le organizzazioni SPAR di Austria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Croazia, appartenenti al Gruppo SPAR Austria, di cui Aspiag Service fa parte. La linea comprende un paniere completo di 500 prodotti, alimentari e non, come pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l’igiene della casa che, oltre a garantire un risparmio medio del 30% sul carrello. Oggi S-BUDGET rappresenta in termini di fatturato il quarto brand dei prodotti a marchio Aspiag Service con una crescita costante che ha registrato nel 2022 un +20% rispetto all’anno precedente.

Aspiag Service Despar ha inoltre continuato ad essere parte attiva nel sostegno alle comunità territoriali che la ospitano, attuando una strategia aziendale di Corporate Social Responsibility (CSR), che per il 2022 ha visto la destinazione di oltre 982 mila euro a supporto di iniziative come raccolte fondi, donazioni, sponsorizzazioni sportive e culturali in tutte le regioni in cui l’azienda è presente.

La sostenibilità poi è stata uno dei driver strategici di sviluppo per Aspiag Service Despar che anche per il 2022 ha continuato il percorso di allineamento del proprio modello di business e delle proprie performance ai sette obiettivi dell’Agenda ONU 2030 che l’azienda ha scelto come linee guida per il proprio sviluppo in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale. In particolare, l’azienda ha implementato un progetto di mappatura delle emissioni aziendali che ha consentito per la prima volta di quantificare le emissioni aziendali dirette e indirette di gas effetto serra associate all’attività dell’organizzazione. L’azienda ha poi ulteriormente aumentato il proprio impegno nei riguardi di uno sviluppo della rete in un’ottica di piena sostenibilità, attraverso soluzioni che permettono un’attenzione verso la riduzione delle emissioni di CO2 e il controllo dei consumi energetici. A ciò si aggiunge l’attenzione che l’azienda pone alle modalità di sviluppo della propria rete vendita che si concretizza nella scelta di prediligere per le nuove aperture una strategia di recupero e riqualificazione di edifici storici e di aree urbane dismesse con l’obiettivo di restituire alle comunità zone inaccessibili, evitare il consumo di suolo, valorizzare edifici ed elementi architettonici di pregio e innescare un circolo virtuoso attraverso la collaborazione con aziende del territorio.