FENALT * APSP ROVERETO (TN): MOSER, « ALLA DIREZIONE CHIESTA LA DISPONIBILITÀ DI 120 MILA, IN CASO DI DINIEGO CONFERMIAMO LO STATO DI AGITAZIONE »

venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Apsp di Rovereto: cresce la tensione fra Direzione e Sindacati. LE RICHIESTE DEL SINDACATO PER GARANTIRE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO E FRENARE LA FUGA DEGLI INFERMIERI. La Fenalt, sindacato di maggioranza nelle case di riposo, chiede alla Direzione la disponibilità di 120mila euro totali per compensare il lavoro dei dipendenti e il blocco di nuovi ingressi nei posti privati a pagamento. Conferma lo stato di agitazione e in caso di diniego annuncia uno sciopero con sit in davanti alla struttura.

Si è svolto questa mattina l’incontro fra la Direzione dell’APSP Vannetti di Rovereto, le organizzazioni sindacali e la delegazione della Fenalt, guidata dal Vice segretario Roberto Moser. Al centro della discussione i problemi di organico delle tre Rsa roveretane (Vannetti, Borgo Sacco e Lucia Fontana), che costringono il personale a continui rientri da ferie e riposi e che hanno indotto una ventina di infermieri su poco più di 30 a cercar una via di fuga nel prossimo concorso pubblico indetto dall’Azienda sanitaria.

“Abbiamo chiesto alla Direzione – ha dichiarato Roberto Moser al termine dell’incontro – non l’impossibile, ma di fare quello che è concretamente possibile con le risorse oggi in cassa, ovvero 100mila Euro per la produttività di operatori ed infermieri, come riconoscimento per i carichi di lavoro straordinario, la disponibilità a mettere sul tavolo i 20mila Euro di risparmi dovuti alle malattie, come succede nelle altre Apsp, e di bloccare l’inserimento di nuovi ospiti nei posti privati a pagamento.

Fenalt conferma lo stato di agitazione del personale – ha concluso Moser – e annuncia che in caso di riscontro negativo sarà proclamato lo sciopero del personale con sit in davanti alla struttura cui hanno già dichiarato di voler partecipare anche i familiari degli ospiti.” Fenalt ha inoltre presentato richiesta presso Apss affinché verifichi la regolarità del parametro fra ospiti e infermieri nelle tre RSA di Rovereto e ha ricevuto riscontro positivo alla richiesta di incontro con il Commissario del Governo per discutere delle criticità della struttura.

*

Roberto Moser

Vice Segretario generale Fenalt