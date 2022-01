MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « I GREEN PASS VALIDI SI TROVANO IN RETE SU SITI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIORNALI, INCHIESTA DI MORENO MORELLO »

17:38 - 26/01/2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue l’inchiesta di Moreno Morello sui green pass validi e di persone reali che circolano in rete.

Dopo l’assurdo caso che ha coinvolto Amazon (vedi servizio), con il gigante dell’e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l’inviato di Striscia documenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaiano foto di green pass che – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola.

Una circostanza pericolosa, dal momento che chiunque – stampandosi la schermata del sito o facendo un semplice screen shot – potrebbe dotarsi di una certificazione efficace per superare ogni controllo.