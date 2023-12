PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * INCONTRO CON LA STAMPA: SOINI, « NEL DIBATTITO POLITICO PREVALGANO DIALOGO E SERENITÀ » (TESTO INTEGRALE)

IL PARLAMENTO DELL’AUTONOMIA

Da qualche giorno ho iniziato il lavoro a palazzo Trentini, dove avrò il compito di rappresentare tutto il Consiglio provinciale, un onore cui voglio corrispondere garantendo quell’imparzialità e autorevolezza che giustamente le forze politiche rappresentate in Consiglio si attendono dal presidente. Ho già avuto modo di dire in aula che se da una parte la mia elezione nasce indubitabilmente anche da equilibri interni alla coalizione di maggioranza, d’altro canto credo di avere competenze ed esperienza amministrativa da spendere. Il mio percorso personale mi porterà in particolare a garantire la giusta attenzione al dialogo con gli altri livelli di governo del nostro territorio, a partire dai Comuni, che sono i pilastri su cui regge il sistema Trentino nelle città e nelle valli. Come sapete vige una legge provinciale, la 7 del 2005, che prospetta una seduta annuale congiunta tra Consiglio provinciale e Consiglio delle Autonomie locali. C’è stata un’occasione nel giugno 2022, promossa dal presidente Kaswalder, cui ho avuto occasione di partecipare e che credo rappresenti un precedente da riprendere in modo attivo. Per quanto riguarda il livello istituzionale più ampio, quello europeo, sapete già poi della novità con cui parte questa legislatura: l’istituzione di una sesta Commissione permanente, che si dedicherà proprio al rapporto tra la nostra autonomia e le istituzioni e normative dell’Unione europea.

I 75 ANNI DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Stiamo per archiviare il 2023 e vi segnalo una ricorrenza non da poco: queste nostre prime sedute consiliari di dicembre cadono esattamente a 75 anni di distanza dalla prima in assoluto, che si celebrò il 20 dicembre 1948, subito dopo la nascita della Costituzione repubblicana, del primo Statuto di Autonomia e se vogliamo anche della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948). Significativo è il fatto che già allora la prima seduta consiliare dovette fare i conti con dense trattative per la formazione della Giunta, con la Democrazia Cristiana che provò senza successo ad allargare la base della maggioranza, con l’idea di concedere un assessorato al Psi e la presidenza del Consiglio provinciale al Psdi. Non se ne fece nulla e a guidare l’assemblea fu eletto l’avvocato Riccardo Rosa, mentre la Giunta – che allora si formava in seno al Consiglio, stante il sistema elettorale proporzionale – fu affidata a Giuseppe Balista, già dirigente generale dell’ente, e a un monocolore Dc.