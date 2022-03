ENAIP TRENTINO * FORMAZIONE PROFESSIONALE: « AL CENTRO DI VILLAZZANO CONSEGNÀTI I PRIMI DIPLOMI INTERNAZIONALI DI SALDATURA “INTERNATIONAL WELDER”, UNA NOVITÀ IN PROVINCIA DI TRENTO »

12.20 - sabato 12 marzo 2022

Presso il Centro di Formazione Professionale Enaip di Villazzano sono stati consegnati a sette insegnanti i primi diplomi internazionali di saldatura “International Welder”.

Da circa due anni ENAIP Trentino è fortemente impegnato in un processo di rinnovamento ed ammodernamento dell’intero comparto del settore della saldatura, articolato sui suoi sei Centri di Formazione Professionale impegnati nel settore Industria Artigianato che coprono l’intero territorio provinciale (Arco, Tione, Villazzano, Cles, Borgo e Primiero). L’obiettivo è quello di innalzare il livello di preparazione e formazione del proprio corpo docenti e di modernizzare i reparti rendendoli all’avanguardia e rispondenti alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.

In questa linea di sviluppo strategico, ENAIP Trentino ha siglato nel febbraio 2020 con il l’Istituto Italiano della Saldatura (IIS), una partnership finalizzata ad instaurare una stretta collaborazione nel settore della saldatura, con particolare riferimento all’ambito della formazione.

Il primo step progettuale, realizzato in collaborazione con IIS, ha riguardato la formazione del corpo docenti del settore tecnico-professionale di ENAIP. Un gruppo di 20 docenti, provenienti da tutti i centri ENAIP del Trentino che operano nel settore industria-artigianato, ha frequentato da gennaio a settembre 2020 un corso di aggiornamento riguardante la formazione teorica e l’attività pratica nei vari processi di saldatura su acciaio.

Tra questi docenti, un gruppo selezionato di 7 unità ha successivamente frequentato un ulteriore corso di formazione teorico-pratico della durata di 80 ore. Al termine del percorso hanno conseguito il diploma di International Welder. Si tratta di una assoluta novità all’interno della Provincia di Trento, essendo i primi ad avere raggiunto questo risultato.

Ecco i nominativi: Luca Calliari (ENAIP Villazzano), Claudio Sartorelli (ENAIP Arco), Cristiano Marinello (ENAIP Primiero), Pietro Rosito (ENAIP Cles), Tiziano Chistè (ENAIP Tione), Paolo Boccher e Franco Franceschini (ENAIP Borgo).

Un secondo step progettuale ha previsto l’organizzazione di un percorso formativo per International Welder dedicato agli allievi che frequentano i IV anni di settore dei Centri di Formazione Professionale ENAIP. Il corso ha coinvolto 32 allievi provenienti da tutti i 6 CFP ENAIP specializzati nei settori dell’industria e l’artigianato, tra questi anche un’allieva. I ragazzi completeranno il percorso entro l’anno formativo e sosterranno l’esame per il conseguimento del diploma International Welder entro giugno 2022.

Sono intervenuti alla cerimonia di consegna dei diplomi: il Presidente di ENAIP Arrigo Dalfovo; il direttore di Enaip Trentino Massimo Malossini, il referente del progetto per ENAIP Fausto Eccher; il Responsabile Ufficio Regionale Veneto Istituto Italiano della Saldatura Egidio Birello.

Note di sincero compiacimento per il lavoro svolto ma soprattutto per la moderna ed evoluta direzione intrapresa sono arrivate dalle Associazioni di categoria presenti. Marco Segata per gli artigiani e Maria Cristina Poletto per gli industriali.

Nella foto: I sei docenti diplomati (dei sette uno era assente per malattia) e i partecipanti alla cerimonia di consegna dei diplomi presso il CFP Enaip di Villazzano