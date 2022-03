PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BORGO VALSUGANA: FUGATTI « FINANZIATA LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO, OPERA STRATEGICA PER LA VIVIBILITÀ DEL CENTRO »

12.12 - sabato 12 marzo 2022

Borgo Valsugana, finanziata la sistemazione del parcheggio del cimitero. Contributo di 1.667.000 euro per la riorganizzazione. Fugatti: opera strategica per la vivibilità e lo sviluppo del centro borghesano.

Con una delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento l’intervento promosso dal Comune di Borgo Valsugana per la riorganizzazione del parcheggio comunale vicino all’area cimiteriale. Il contributo ammonta a 1.667.049,53 euro, il 95% della spesa complessiva ammessa a finanziamento (1.754.788,98 euro) ed è garantito attraverso il Fondo per lo sviluppo locale 2022.

“Con questo provvedimento l’Amministrazione provinciale sostiene l’attuazione di un intervento importante per la comunità di Borgo Valsugana – così Fugatti –. La riorganizzazione del parcheggio, situato in una posizione strategica per il centro di Borgo, ha come finalità principale quella di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e quella di agevolare la fruizione del centro storico. Diminuendo il traffico veicolare interno, a vantaggio di una maggiore vivibilità dello spazio urbano. Si tratta quindi di un intervento utile sia dal punto di vista sociale che turistico commerciale, con positive ricadute sia sulla popolazione che sulle numerose attività commerciali e uffici pubblici presenti”.