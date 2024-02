MUSE – TRENTO * “SCIAMANI AL BUIO“: « PER “M’ILLUMINO DI MENO” LUCI SPENTE AL PALAZZO DELLE ALBERE, VENERDÌ 16 FEBBRAIO (17.00) »

17.00 - martedì 13 febbraio 2024

Sciamani al buio. Venerdì 16 febbraio 2024, dalle 17. Palazzo delle Albere, Trento. Prenotazioni su muse.it. Per “M’illumino di meno”, a Palazzo delle Albere, torce a energia solare consentiranno di visitare la mostra con attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico

Venerdì 16 febbraio 2024, MUSE e Mart aderiscono a “M’illumino di meno”, la campagna di Caterpillar (Radio2) sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, quest’anno giunta alla ventesima edizione. La proposta prevede lo spegnimento delle luci della mostra “Sciamani. Comunicare con l’invisibile”, curata assieme al Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e al METS – Museo etnografico trentino di San Michele all’Adige.

A partire dalle 17 le luci del cinquecentesco Palazzo delle Albere saranno quindi spente e le persone in visita riceveranno una speciale lanterna a energia solare, per addentrarsi in un viaggio alla scoperta dello sciamanesimo asiatico e delle steppe mongole. Tra antropologia, psicologia, archeologia e arte contemporanea, l’esposizione riflette sul rapporto tra gli esseri umani e ciò che non è umano svelando i retroscena di un immaginario fatto di riti atavici, maschere inquietanti, allucinazioni e luoghi esotici. La mostra Sciamani sarà visitabile (a luci accese) fino al 30 giugno 2024.