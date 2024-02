ACLI TRENTINE * SLOT MACHINE: « SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, UN PASSO AVANTI NELLA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO »

16.41 - martedì 13 febbraio 2024

Le Acli Trentine apprendono con sollievo la notizia, apparsa sui quotidiani locali, del rigetto da parte del Consiglio di Stato di alcuni ricorsi contro la scelta del Comune di Trento di dare diretta applicazione alla normativa provinciale e quindi di rimuovere in alcuni esercizi pubblici della città le videolottery e le slot machine ritenute troppo vicine a luoghi “sensibili” (come ospedali, scuole, chiese, ecc.).

La sentenza costituisce un indubbio passo avanti nella lunga e difficile lotta contro il gioco d’azzardo che purtroppo, anche in Trentino, sta rovinando sempre più persone e molto spesso anche famiglie.

Ringraziamo la Provincia di Trento per la lungimirante normativa ed il Comune di Trento per la coraggiosa applicazione della stessa, a difesa dei soggetti più vulnerabili.