PAOLI (LEGA) * PNRR: « INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE TRENTINE, BENE LA DOMANDA DA PARTE DI PAT E COMUNI PER OTTENERE 77 MILIONI »

18:59 - 1/02/2022

“Desidero esprimere la mia massima soddisfazione per il tentativo – ufficialmente formalizzato da parte della Provincia di Trento, in coordinamento con alcuni Comuni – di ottenere 77 milioni di euro di fondi del PNRR per alcune scuole del Trentino, per le quali si intende procedere con interventi di riqualificazione energetica nonché per la costruzione di nuovi edifici.

Si tratta di un passaggio che mi rende orgoglioso visto il mio impegno in tal senso, portato avanti insieme all’Assessore provinciale all’Istruzione, Mirko Bisesti, e ad alcuni amministrazioni rotaliani. Mi riferisco, nello specifico, al tentativo di ottenere finanziamenti per scuole come quelle primaria e materna di Vigo di Ton (per 4,8 milioni), quelle elementari di Mezzocorona (per 6,5 milioni) e il nuovo polo scolastico unico, per bambini dagli 0 agli 11 anni, a Rovere della Luna (per 8,5 milioni).

Inutile dire come, a questo punto, l’auspicio è che tali richieste di finanziamento ottengano una risposta positiva, dal momento che la partita è davvero rilevante non solo sotto il profilo scolastico ed economico, ma anche territoriale. Scuole più moderne ed efficienti, infatti, vuol dire migliore formazione e, in definitiva, accompagnamento allo sviluppo e al rilancio del nostro Trentino”,

É quanto affermato in una nota dal Consigliere regionale e provinciale della Lega Salvini Trentino, Denis Paoli