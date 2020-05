PARLAMENTO EUROPEO * TURISMO E COVID-19: « I RAPPRESENTANTI DELLE DELEGAZIONI ITALIANE IN DIRETTA STREAMING, VENERDì 8 MAGGIO DALLE 10.00 ALLE 13.00 »

In Italia, come nel resto dei Paesi europei, il turismo è senz’altro uno dei settori più colpiti dall’emergenza connessa alla pandemia del COVID-19. Cosa fare per risollevarlo? Quali sono gli aiuti economici messi in campo per evitare il collasso? Con quali finanziamenti e con quali strategie risponde l’Europa?

Su questi argomenti venerdì 8 maggio dalle 10:00 alle 13:00 si confronteranno in diretta streaming i rappresentanti delle delegazioni italiane al Parlamento europeo, Antonio Tajani, Forza Italia/PPE, Brando Benifei, PD/S&D, Carlo Fidanza – Fratelli d’Italia/ECR, e Mario Furore del Movimento 5 Stelle/NI, con gli operatori della filiera dell’industria del turismo, Federturismo, Federalberghi, Confturismo, Assoturismo Confesercenti ed Assobalneari. Partecipa, inoltre, Giorgio Palmucci, Presidente di Enit.

L’evento, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sarà moderato da Magda Antonioli, Direttrice del Corso di Politica e Strategia del Turismo dell’Università Bocconi di Milano.

*

Quando? Venerdì 8 maggio dalle 10:00 alle 13:00

Dove? Sulla piattaforma Zoom, il link per accedere vi verrà inviato dopo la registrazione. da effettuarsi scrivendo a santina.romei@europarl.europa.eu. Si prega di indicare nome, cognome, testata e numero di telefono.

La conferenza sarà inoltre trasmessa in diretta sulla pagina FB del Parlamento europeo in Italia. Per seguirla clicca su questo link.

Programma

10:00 – Saluti introduttivi

Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento europeo in Italia

Vito Borrelli, Capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Modera: Magda Antonioli, Università Bocconi, Direttore del corso su Politica e Strategia del Turismo

10:15 – Le proposte delle istituzioni europee

Antonio Tajani, Parlamentare europeo, Presidente Commissione AFCO e della Conferenza dei Presidenti, già Commissario all’Industria e al Turismo

Brando Benifei, Parlamentare europeo, Capo delegazione PD

Carlo Fidanza, Parlamentare europeo, Capo delegazione FdI

Mario Furore, Parlamentare europeo, Commissione Trasporti e Turismo, M5S

Q&A

11:00 – Le misure nazionali

Giorgio Palmucci, Presidente ENIT – Agenzia Nazionale Turismo

11:15 – Cosa chiedono gli operatori del settore

Marina Lalli, Vice Presidente Federturismo

Antonio Barreca, Direttore Generale Federturismo

Luca Patanè, Presidente Confturismo

Salvatore Belcaro, Presidente Assoturismo Confesercenti (FIAST)

Fabrizio Licordari, Presidente Assobalneari

Alessandro Nucara, Direttore Generale Federalberghi

Q&A

12:15 – Conclusioni