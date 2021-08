PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 9 AGOSTO / NESSUN DECESSO E NESSUN RICOVERO IN RIANIMAZIONE / 16 NUOVI CONTAGI / 602.346 VACCINI SOMMINISTRATI »

Coronavirus: i dati di lunedì 9 agosto 2021.Nessun decesso e nessun ricovero in rianimazione. 16 nuovi contagi. 602.346 vaccini finora somministrati.

Dopo 35 giorni consecutivi fortunatamente si mantiene a zero la situazione decessi da Covid-19 in Trentino dove comunque il virus continua a colpire un po’ in tutte le fasce d’età. Ieri i nuovi casi positivi sono stati 16.

Rimane stabile – anzi un miglioramento lo si deve all’uscita dal reparto di rianimazione di un paziente – la situazione negli ospedali dove a fronte di 3 nuovi ricoveri ci sono state altrettante dimissioni: 16 dunque il numero di pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva.

Intanto le vaccinazioni superano quota 602.000 e, con altri 33 nuovi casi, i guariti arrivano a 44.915.

Ieri sono stati analizzati 181 tamponi molecolari che hanno individuato 5 nuovi casi positivi confermando anche 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati invece 1.076 che si sono rivelati positivi in 11 soggetti.

Fra i contagiati c’è anche 1 bambino tra 3-5 anni, altri 2 tra 6-10 anni, mentre – salendo d’età – troviamo un caso in fascia 60-69 anni ed un altro fra gli ultra ottantenni.

Questi infine i dettagli sulle vaccinazioni aggiornati a questa mattina: 602.346 sommi istruzioni totali, di cui 258.111 seconde dosi; 67.037 ad ultra ottantenni, 89.782 in fascia 70-79 anni e 105.086 per quella 60-69.