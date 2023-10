COMITATO “HORAT ET LABORA” – TRENTO * BY-PASS FERROVIA: « TROPPE SONO LE CRITICITÀ DEL PROGETTO, CONTINUANO AD EMERGERE »

07.36 - domenica 15 ottobre 2023

Questo momento ci impone una serena riflessione sull’opportunità di unirci tutti, congiuntamente, all’appello accorato dell’ingegner Paolo Zadra fatto nel corso della manifestazione die ieri, 14 ottobre, per fermare l’opera del bypass ferroviario di Trento. L’invito rivolto a tutta la popolazione di Trento è quello di sostenere sempre di più la tesi che non abbia alcun senso proseguire con i lavori a Trento nord e Trento sud perché troppe sono le criticità del progetto che continuano ad emergere.

Quindi accogliamo l’invito di non far prevalere le divisioni, ma valorizzare l’importanza dell’obiettivo che ci accomuna e che, crediamo, debba unirci. E cioè il tracciato non è idoneo alla realizzazione del by-pass ferroviario anche perché è dimostrato che la stazione interrata di Trento non si farà e così tutti i sogni svaniranno.

Comitato Horat et Labora

Trento