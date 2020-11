RAI 5 – “ I MECCANISMI DELLA NATURA ” * « LA PRATERIA È UN ECOSISTEMA DELICATO, NEL QUALE LA COLLABORAZIONE TRA SPECIE È FONDAMENTALE PER LA SOPRAVVIVENZA »

La prateria è un ecosistema delicato, nel quale la collaborazione tra specie è fondamentale per la sopravvivenza. “I meccanismi della natura”, in onda lunedì 23 novembre alle 14.50 su Rai5, spiega come animali di dimensioni e storia diverse – bandicoot australiani, giraffe, rinoceronti e lupi brasiliani – attraverso serrate tabelle di marcia siano capaci di organizzare catene di aiuto reciproco in nome della continuità della vita.

In Kenya ad esempio, il rinoceronte ha un ruolo cruciale nella “manutenzione” dei grandi pascoli essenziali per altri erbivori di dimensioni minori, fonte primaria di proteine per i grandi predatori. Allo stesso modo, alcune piante mettono in atto ingegnose strategie di difesa dagli aggressori, come l’acacia, che sviluppa poderose spine per difendersi dagli erbivori, puntualmente aggirate da ‘miracoli’ dell’evoluzione animale come le giraffe.