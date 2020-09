PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALPEUREGIO BRUSSELS SCHOOL: « AL VIA DA OTTOBRE CON WEBINAR, PREVISTI CREDITI FORMATIVI ETCS »

Previsti crediti formativi ETCS. Alpeuregio Brussels School per universitari al via da ottobre con webinar. Quest’anno la Alpeuregio Summer School, finora proposta con soggiorno a Bruxelles in estate dall’Ufficio comune dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, non si è potuta svolgere nella modalità consueta. Gli organizzatori hanno riformulato l’iniziativa, che è stata rinominata Alpeuregio Brussels School, e hanno coinvolto maggiormente le Università delle tre realtà territoriali: Tirolo del Nord, Alto Adige e Trentino.

L’Alpeuregio Brussels School offre in modalità diversa a studenti universitari e giovani accademici, interessati ad intraprendere una carriera a Bruxelles , la possibilità di conoscere il “sistema Europa” confrontandosi con funzionari delle istituzioni dell’Unione Europea e rappresentanti politici del Parlamento europeo, dei media e di gruppi d’interesse, nonché per farsi concretamente un’idea dell’attività di lobbying, anche in vista del loro futuro lavorativo, all’interno e al di fuori delle istituzioni europee. A differenza dell’esperienza in presenza resa possibile con l’Alpeuregio Summer School, l’esperienza ora avviene online.

Tra il mese di ottobre 2020 e il febbraio 2021 gli studenti dei tre atenei, Università di Innsbruck, Università di Bolzano e Università di Trento, nonché gli studenti ospiti nell’ambito del programma Erasmus, potranno partecipare a webinar settimanali, tenuti in lingua inglese, dal titolo “Leaders and Agenda Setters in the European Union”. Questi seminari online sono stati integrati per la prima volta nell’offerta formativa dell’Università di Innsbruck e aperti agli studenti degli altri due atenei. “Grazie a questo nuovo formato imbocchiamo nuove modalità di collaborazione verso un migliore utilizzo delle sinergie in favore dei giovani e dell’Unione Europea“, affermano Simon Lochmann, Vesna Caminades e Paola Pompermaier, direttori dell’ufficio comune di rappresentanza dell’Euregio a Bruxelles.

Le iscrizioni all’Alpeuregio Brussels School sono possibili entro il 5 ottobre 2020. La partecipazione attiva al corso, qualora abbia esito positivo, corrisponde a 5 crediti ECTS, che possono essere computati secondo le modalità previste presso i singoli atenei. In aggiunta, sarà rilasciato un certificato di partecipazione.

Tutte le informazioni sul sito web dell’università di Innsbruck.