RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * CORSO “AIC“: « STRATEGIE PERIO-RESTAURATIVE, DUE GIORNATE FORMATIVE CON 200 PROFESSIONISTI DEL SETTORE »

16.48 - venerdì 29 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La stagione congressuale rivana prosegue con il Corso Autunnale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa – AIC. Due giornate formative dedicate a un tema tecnico di grande importanza per la categoria: le moderne strategie Perio-Restaurative.

Al via oggi (venerdì 29 settembre), al Centro Congressi di Riva del Garda, il Corso Autunnale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa – AIC, il più importante riferimento in Italia per la ricostruzione conservativa rispettosa del dente. Due giornate formative che vedono impegnati oltre duecento professionisti del settore, tra odontoiatri, odontotecnici e studenti, provenienti da tutta la penisola, e la presenza di relatori di fama internazionale, che si confrontano su un tema tecnico di grande importanza per la categoria: le moderne strategie Perio-Restaurative.

“Riva del Garda è la sede storica di AIC, il primo e principale punto di riferimento geografico per le nostre attività culturali, una splendida cornice in cui condividere la stessa voglia di migliorarsi costantemente – dichiara Federico Ferraris, Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa – Il Corso è rivolto anche agli odontotecnici perché, ancora una volta, AIC vuole coltivare la sinergia con l’altra figura restaurativa per eccellenza, e parlare sempre di più una lingua comune”.

La prima giornata di lavori ha coinvolto odontoiatri esperti e autori internazionali in due appuntamenti inediti, AIC Essential e Mastermind. AIC Essential, un format dedicato alle ultime innovazioni in ambito di conservativa, ha offerto una dettagliata trattazione della diagnosi, dai moderni approcci in tema di sbiancamento dentale ai restauri diretti in area estetica e nei settori posteriori. “Mastermind – spiega Ferraris – è una formazione sui trattamenti più conservativi, essenziali e rispettosi del dente, un brainstorming sulle possibilità di trattamento di casi complessi tra esperti internazionali del settore”.

La seconda giornata di evento è riservata alla trattazione delle moderne strategie in chirurgia mucogengivale e Perio-Restaurativa in area anteriore, frontale e posteriore. Spazio anche a momenti di confronto scientifico e opportunità di interazione tra i congressisti e le aziende leader nel settore odontoiatrico, e di presentazione delle ultime novità commerciali.

Tra i presidenti di seduta del Corso Autunnale, anche la Dottoressa Francesca Manfrini, membro del Club degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi”, una rete di professionisti autorevoli operanti in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuove il Trentino in Italia e nel mondo come sede ideale per eventi, meeting e convention di rilievo nazionale e internazionale.

La stagione congressuale proseguirà con il Congresso ANCREL – Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali, in programma il 7 ottobre, seguito dall’8° Congresso Nazionale SIPMeL – Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, a Riva del Garda dal 9 all’11 ottobre prossimi.