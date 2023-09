MUSE – TRENTO * DIRITTO A RESISTERE: « DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI CLIMATICA, UN VIAGGIO-REPORTAGE NELLE AREE PIÙ RECONDITE DEL CENTRO AMERICA »

14.09 - venerdì 29 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Donne sull’orlo di una crisi climatica. 3 donne, 3 mesi, 8 Stati: un viaggio-reportage per la giustizia climatica nelle aree più recondite e minacciate del Centro America. Tre giovani donne, tre mesi in un viaggio che attraverserà tutti gli Stati dell’America Centrale – Messico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama, per raccontare e creare una rete fra le storie delle migliaia di donne che, invisibili, lottano in prima linea per la giustizia climatica nei paesi più vulnerabili.

Diritto a Resistere, che vede il MUSE – Museo delle Scienze come main partner istituzionale, è un progetto in collaborazione con ATEI, l’Associazione di Broadcaster ibero-latino-americani e la RAI Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei in sinergia con le emittenti del Centro America, nell’ambito dell’accordo di scambio di programmi e materiali scientifici e culturali. Verranno realizzati servizi e collegamenti in diretta per Geo – Rai 3, Radio3scienza – Radio3, Lifegate, Il Dolomiti, Natural Style.

Il 30 ottobre 2023 Alice Franchi, Magdalene Pellegrin e Sara Segantin partiranno per Diritto a REsistere, un progetto sull’intreccio fra la lotta alla crisi climatica e i diritti delle donne e delle comunità indigene. Le tre ragazze seguiranno i passi di Harriet Chalmers Adams, la prima fotoreporter donna della storia e fondatrice della Society of Woman Geographers (1925), documentando i cambiamenti avvenuti in Mesoamerica nell’ultimo secolo in termini di biodiversità, deforestazione e diritti dei popoli indigeni.

In questi territori, infatti, la biodiversità è sull’orlo del collasso a causa dello sfruttamento degli ecosistemi marini e di una deforestazione legata per il 93% al mercato occidentale della carne, che hanno conseguenze drastiche nella produzione agro-alimentare, destinata a crollare del 20% entro il 2030.

L’obiettivo di Diritto e REsistere è dare voce attraverso i media partner italiani e mesoamericani alla lotta delle donne – che costituiscono il 70% di questo settore e subiscono pertanto i danni maggiori, ma sono anche le principali custodi della loro terra – affinché queste storie siano d’esempio per le comunità locali e si traducano in un percorso di consapevolezza a livello globale.

Tra le persone e i numerosi progetti coinvolti ci sono Araceli Dominguez, l’attivista incarcerata per le sue battaglie; Amigos de Sian Ka’an, organizzazione messicana che si occupa di conservazione e tutela dei popoli indigeni; Tuq’Tuquilal, centro rigenerativo guatemalteco per lo sviluppo comunitario guidato da quattro donne; l’associazione femminile AMBAS, che si occupa di progetti di riforestazione e tutela faunistica a El Salvador; la Sea Turtle Conservancy di Panama; il Belize Indigenous National Council; la rivoluzionaria scuola ambientalista di Ometepe in Nicaragua e tanti altri.

Biodiversità, femminismo, diritti dei popoli indigeni, conservazione: sono solo alcuni dei temi che saranno quotidianamente trattati e approfonditi con collegamenti in diretta televisiva e radiofonica, reportage, articoli e contenuti social, in seguito raccolti in un documentario e in un romanzo. Con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento si terranno i primi eventi pubblici di restituzione del progetto al rientro in Italia, rivolti sia al pubblico che al mondo scolastico e saranno realizzati progetti educativi per la giustizia climatica che coinvolgeranno tutto il territorio nazionale. Grazie al lavoro sinergico con i media italiani si farà rete a livello internazionale per riportare le testimonianze di R-Esistenza di chi rifiuta di piegarsi a un sistema troppo spesso iniquo e discriminatorio. Noi ci siamo, noi REsistiamo.

Diritto a REsistere è un progetto indipendente, in partnership con MUSE-Museo delle Scienze di Trento, Viração&Jangada, Society of Woman Geographers, Unisona – Keaton Cinema

e supportato da Banca Etica, Etica Sgr, Calze GM Sport.

Potrete seguirci su Radio3scienza (Radio3), Geo (Rai 3), Lifegate.

Ci troverete anche su Natural Style, il Dolomiti, sulla pagina dedicata del sito web del MUSE

e sui profili @aliscefranchi, @sara.segantin e @stampagiovanile.

In collaborazione con RAI Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei e l’Associazione di Broadcaster ATEI.

Le emissioni del viaggio in aereo da e per il Centro America verranno compensate da zeroCo2, società benefit certificata B Corp che si occupa di sostenibilità ecosistemica attraverso progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, attraverso un progetto di riforestazione in Guatemala dedicato a Diritto a REsistere.