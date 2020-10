CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « COMUNICAZIONI SULLA POLITICA INDUSTRIALE / RITORNO DDL SPINELLI SU HIT E RICERCA / INTERROGAZIONI SENZA RISPOSTA »

La Conferenza dei capigruppo riunita stamane dal presidente Walter Kaswalder.

*

LE COMUNICAZIONI SULLA POLITICA INDUSTRIALE.

E’ stata calendarizzata per lunedì 19 ottobre, dalle 10 alle 13, la discussione in aula attorno alla politica industriale del governo provinciale, con inevitabili riferimenti alla vertenza sindacale sulla Sicor di Rovereto. A riferire sarà l’assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli.

*

IL RITORNO DEL DDL SPINELLI SU HIT E RICERCA.

Il Consiglio sarà in aula anche nel pomeriggio del 19 ottobre e poi nelle giornate del 20 e 21. Dopo il question time, si riproverà a procedere con l’elezione suppletiva del vicepresidente dell’assemblea, in seguito alle dimissioni di Alessandro Olivi. A seguire, si affronterà il ddl 66/XVI, che con urgenza propone l’azzeramento dell’Imis 2020 per una parte del settore turistico. Toccherà poi al ddl 51/XVI sulla Fondazione Hit, che quest’estate era stato rinviato a fronte del duro ostruzionismo di minoranza. Il testo ritorna in discussione gravato da 200 proposte di ordine del giorno presentate da Futura 2018.

Da ultimo, l’aula si occuperà di due disegni di legge (n. 19 e 41) entrambi riguardanti la disciplina del difensore civico provinciale.

*

LE INTERROGAZIONI SENZA RISPOSTA.

Filippo Degasperi stamane ha nuovamente espresso “il disagio” per l’accumulazione di interrogazioni a risposta scritta che rimangono non evase dalla Giunta anche per lunghi mesi, pure nel caso di quesiti di semplice trattazione.

*

IL CALENDARIO DELLE SEDUTE CONSILIARI 2021.

Le prime sedute dell’anno sono state fissate al 13-14 gennaio, mentre in febbraio ci saranno due tornate (2-3-4 e 23-24-25). Si procederà poi con la consueta, ordinaria cadenza di una tornata di tre giorni consecutivi ogni mese, con sospensione solamente mel mese di agosto. Sono 44 le giornate impegnate in calendario, cui naturalmente potranno aggiungersene altre quando ritenuto necessario.