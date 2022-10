FRANCESCA GEROSA * SCOMPARSA PIERGIORGIO PLOTEGHER: « IL MIO SALUTO AD UN GRANDE UOMO, A CUI HO VOLUTO DAVVERO BENE »

16.49 - martedì 25 ottobre 2022

Il mio saluto a un grande uomo, un amico, a cui ho voluto davvero bene. Perché dietro ai rapporti politici che tutti vedono a volte ci sono relazioni profonde tra le persone…

“Sento solo un enorme vuoto. Mi riesce impossibile credere che tu non sia più qui, con noi. Eri il mio Highlander caro Piergiorgio, e quanto ci scherzavo su questa cosa! In questo momento di tristezza non mi interessa ricordarti nella tua veste politica, che hai ricoperto con orgoglio nei tuoi decenni di militanza e che tutti conoscono. Io voglio pensare a te come persona, all’affetto sincero che ci univa, alla sintonia che avevamo nell’affrontare le cose e la vita in genere con grinta senza mai mollare, nonostante i momenti di delusione.

“Francesca, se tu dai battaglia io ti sostengo e sono con te“ mi dicevi, gioendo dei miei “momenti” più “accesi”, dimostrando di stimarmi, come io stimavo te. So che mi volevi bene davvero, ed io ne volevo tanto a te. Eri il nostro guerriero, fino all’ultimo, e ti prometto che non smetterò mai di lottare per ciò in cui credo giusto, neanche quando ci saranno momenti di sconforto, come hai sempre fatto tu.

Sarai sempre con noi Piergiorgio e sarai sempre con me, quando avrò successo e soprattutto quando questo non accadrà, perché nel tuo ricordo ritroverò la forza di alzarmi. Ti voglio bene mio Highlander, mi mancherai immensamente”.

*

Francesca Gerosa