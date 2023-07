GALATEO (FDI) * SCUOLE: « MISURE PER L’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, RITIRATO L’ODG »

12.33 - venerdì 28 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Misure per l’inclusione degli studenti con disabilità, FdI ritira l’ordine del giorno, Galateo: non vogliamo polemiche sulla pelle di chi è in difficoltà. Niente giochetti sulla pelle dei disabili, l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sarebbe passato qualora fosse andato al voto, ma non vogliamo polemiche su chi ha l’ha presentato, chi l’ha firmato e chi lo vota; volevamo solo aiutare concretamente chi è in difficoltà e ci siamo riusciti.

Ho quindi deciso responsabilmente di ritirare l’ordine del giorno che richiedeva ulteriori misure per sostenere l’inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole, tra cui l’aumento degli insegnanti di sostegno, l’incremento delle ore per assistenti all’integrazione e comunicazione, la possibilità per gli studenti disabili di frequentare classi professionali, l’aggiornamento delle diagnosi di disabilità e la creazione di corsi specifici per insegnanti di sostegno abbia ricevuto la disponibilità di voto dalla maggioranza e appurato che è stata inserita in bilancio la spesa per coprirne i costi. Il sigillo di garanzia sono proprio la firma dell’assessore Vettorato e l’ok dell’assessore Achammer.

La scuola deve essere inclusiva e favorire l’integrazione di tutti gli alunni, inclusi quelli con bisogni educativi speciali. Gli insegnanti, in particolare quelli di sostegno, hanno un ruolo cruciale nel formare le nuove generazioni sia dal punto di vista scolastico che personale, e meritano adeguata valorizzazione. Sostenere le persone con disabilità è un segno di progresso e civiltà, promuovendo l’inclusione e una società più equa. Nella provincia di Bolzano, esiste la figura del collaboratore all’integrazione, unica nel panorama italiano, che offre un sostegno fondamentale affiancando i docenti specializzati.

Per l’anno scolastico 2023-2024, sono state incrementate le risorse per gli insegnanti di sostegno e i collaboratori all’integrazione. Si prevede di aumentare l’organico degli insegnanti di sostegno quando necessario e le ore di collaboratori all’integrazione per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità. Si propone anche di permettere agli studenti disabili di frequentare la quarta e quinta classe delle scuole professionali provinciali per favorire il loro sviluppo di competenze sociali e lavorative. Inoltre, si chiede di revisionare l’accordo di programma e la tabella delle diagnosi per adeguarle alle nuove linee guida per la certificazione di disabilità. Infine, si propone di istituire specifici corsi per gli insegnanti di sostegno in entrambe le due lingue di insegnamento.

Nonostante il nostro ordine del giorno, firmato anche dall’assessore alla scuola italiana Giuliano Vettorato, ho deciso di ritirarlo per evitare che la questione degenerasse in polemiche politiche.

Mantenendo l’attenzione sulle reali esigenze delle famiglie e degli alunni disabili, si mira a garantire un’effettiva inclusione e a promuovere un ambiente scolastico rispettoso e accogliente per tutti, basato sulla consapevolezza della necessità di un impegno comune per il benessere e lo sviluppo di ogni individuo.

Lo ha detto Marco Galateo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia.