APPLE MUSIC * ARTISTA DELL’ANNO 2023: « È TAYLOR SWIFT, CON 65 BRANI NELLA TOP 100 GIORNALIERA INTERNAZIONALE »

10.07 - giovedì 9 novembre 2023

Dopo un 2023 da record, Taylor Swift è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan urlanti con braccialetti personalizzati, quest’anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, Taylor Swift ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista.

“Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music” ha commentato Swift. “Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 l’anno più incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente.”

“L’impatto di Taylor Swift sul mondo della musica è innegabile, non solo in quest’anno da record, ma durante la sua intera carriera” ha commentato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “È un’artista in grado di definire la propria generazione e un vero motore del cambiamento nell’industria musicale, e senza dubbio il suo impatto e la sua influenza continueranno a sentirsi per anni. Siamo felici di avere l’opportunità di celebrare i suoi traguardi.”

Oggi Apple Music ripercorre la musica e i momenti che hanno definito l’era Eras di Taylor Swift, un evento talmente rilevante sul piano culturale da aver trasformato le canzoni del suo passato in alcuni dei maggiori successi di quest’anno. La sezione dedicata include una serie di programmi radio che celebrano i temi degli album realizzati da Swift negli ultimi due decenni, insieme a interviste, raccolte e playlist che mostrano il percorso che ha portato la cantautrice a raggiungere questo anno storico. Per sintonizzarsi: apple.co/am-1.

Il 2023 di Taylor’s Version su Apple Music

Swift ha registrato un aumento costante degli streaming durante l’anno, in particolare a seguito dell’enorme successo di Taylor Swift | The Eras Tour. La settimana di marzo in cui è partito il tour, i suoi streaming hanno avuto un’impennata del 61% a livello globale. L’artista ha continuato a registrare una crescita a due cifre degli streaming mensili per tutta l’estate. Setlist: Eras Tour di Taylor Swift è stata la scaletta più ascoltata dell’anno e una delle 40 playlist più riprodotte.

Grandi successi come “Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off”, “Wildest Dreams” e “All Of The Girls You Loved Before” hanno tutti raggiunto le classifiche di Apple Music per la prima volta nel 2023.

“Cruel Summer”, dall’album del 2019 Lover, è diventato uno dei brani più ascoltati dell’estate su Apple Music in tutto il mondo. Il brano è rientrato nella Top 100 giornaliera internazionale ad aprile per la prima volta in quattro anni, ed è ancora lì.

Midnights rimane l’album di un’artista donna di maggior successo di sempre nella storia di Apple Music, con il record di streaming globali nel primo giorno e nella prima settimana.

Swift è l’artista donna più ascoltata nella storia di Apple Music, nonché l’artista donna con il maggior numero di brani che hanno raggiunto la Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music.

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Swift riceverà anche un premio fisico che rappresenta la straordinaria arte della creazione musicale. Ogni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono 100 milioni di brani a portata di mano.