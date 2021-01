PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID-19: « IN ARRIVO IN ALTO ADIGE REGOLE PIÙ RESTRITTIVE, DA DOMENICA 31/1 LA RACCOMANDAZIONE PER LA POPOLAZIONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 »

In arrivo regole più restrittive in Alto Adige in tema di Covid-19. Nuova ordinanza firmata giovedì e in vigore da domenica, si prosegue con la strategia dei test a tappeto.

Per mantenere sotto controllo lo sviluppo epidemiologico delle infezioni da Covid-19, e per cercare di interrompere in maniera il più possibile rapida ed efficiente la curva dei contagi, da mesi l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige porta avanti una strategia fortemente orientata sui test a tappeto. Solo nella giornata di ieri (25 gennaio), infatti, sono stati eseguiti 1.342 tamponi PCR e 6.709 test antigenici: ciò significa che in un solo giorno è stato testato circa l’1,5% della popolazione altoatesina.

“Proprio questa strategia, che non tutte le regioni europee hanno seguito, ci ha consentito di tenere la situazione sotto controllo e di emanare misure meno restrittive rispetto ad altri territori”, ha sottolineato oggi (26 gennaio) il presidente Arno Kompatscher durante la conferenza stampa al termine della Giunta provinciale. “Nonostante la riapertura di negozi, bar e ristoranti a partire dal 7 gennaio – ha aggiunto Kompatscher – la situazione dei contagi è rimasta stabile, e gli elevati indici di incidenza sono proprio una conseguenza di questa alta intensità di test fra la popolazione”.

Il presidente della Provincia ha dunque ribadito la propria convinzione secondo cui “la nostra strategia è corretta”, ma ha aggiunto che “occorre prendere purtroppo atto che i criteri di valutazione attualmente in vigore a livello europeo e italiano non solo non premiano questo comportamento, ma lo penalizzano”. Per questo motivo, e allo scopo di evitare possibili contrasti con il governo nazionale anche in tema di possibili mancati ristori all’economia locale, la Giunta provinciale ha deciso di rendere più restrittive le norme locali in materia di contenimento dei contagi. Ciò significa che giovedì 28 gennaio il presidente Kompatscher firmerà una nuova ordinanza che prevede, ad esempio, la chiusura di bar e ristoranti. Nel provvedimento, che entrerà in vigore a partire da domenica 31 gennaio, verrà inoltre inserita la forte raccomandazione a tutta la popolazione di indossare come dispositivo di protezione naso-bocca la mascherina FFP2.

“La Giunta provinciale – ha aggiunto Kompatscher – vuole rimanere comunque fedele alla sua strategia, e farà il possibile affinchè i criteri di valutazione in vigore vengano modificati. Assieme alle altre Regioni cercheremo di spingere per fare in modo che la classificazione dei singoli territori e l’inserimento nei singoli “colori” tenga conto anche del numero di test svolti. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sta facendo un lavoro egregio e proprio grazie all’elevato numero di test sostenuti sta contribuendo in maniera determinante a gestire la pandemia”.