PAT * CONSIGLIO DEI MINISTRI: « A ROMA FUGATTI E KOMPATSCHER PORTANO IL TEMA DEI GRANDI CARNIVORI »

21.15 - giovedì 4 maggio 2023

Fugatti e Kompatscher portano il tema dei grandi carnivori in Consiglio dei Ministri

“In Consiglio dei ministri abbiamo ottenuto la norma di attuazione nei rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato sui temi dell’avvocatura dello Stato. È una norma che dà maggiore libertà di scelta ai Comuni”. Così, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti all’uscita da Palazzo Chigi. “Ci sono state delle situazioni in cui i nostri enti locali erano obbligati a rivolgersi all’avvocatura dello Stato rispetto ad altri professionisti. Con questa norma di attuazione mettiamo gli enti locali nelle condizioni di poter scegliere con chi confrontarsi rispetto alle proprie questioni giuridiche”, ha spiegato Fugatti. I due presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, hanno approfittato dell’occasione per rappresentare ancora una volta il “serio problema” dei grandi predatori, orsi e lupi. La situazione nelle province di Bolzano e Trento non è più sostenibile, va trovata una soluzione. Una discussione a proposito si è aperta anche nel Consiglio dei ministri. In questo ambito i due presidenti hanno più volte sottolineato come, per risolvere il problema, sia necessario condurre in porto iniziative legislative tanto a livello statale quanto a livello comunitario.