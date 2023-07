MASÈ (LA CIVICA) * ASSESTAMENTO BILANCIO: « RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE PARITARIE TRENTINE, STANZIATI ULTERIORI 800 MILA EURO »

11.59 - venerdì 28 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri in aula la Consigliera Masè della Civica ha visto approvato una proprio emendamento (firmato anche dalla Consigliera Dalzocchio) in cui stanzia ulteriori 800mila€, per questo e altrettanti sia per il 2024 che per il 2025, per completare l’adeguamento delle retribuzioni del personale delle scuole paritarie trentine.

Lo scorso anno in sede di assestamento lo stanziamento per le scuole paritarie è stato incrementato di 1,5 milioni di euro sul 2022: la finalità era quella di intervenire sui livelli stipendiali del personale docente oggi molto penalizzanti rispetto ai docenti della scuola pubblica (dai quasi 300 euro mensili ad inizio carriera fino anche a 500 a fine carriera se non intervengono assegni ad personam). Il finanziamento previsto intendeva agire in maniera significativa ma pur sempre in misura limitata rispetto a questo divario.

Le scuole paritarie attualmente presenti in Provincia autonoma di Trento sono 9, per un totale (aa.ss. 2002-2023) di 3.496 studenti. Viene quindi completata, con questa iniziativa, l’azione di grande attenzione che l’attuale maggioranza ha dato al sistema scolastico nel suo complesso, in cui le scuole paritarie integrano con il loro significativo e storico contributo l’offerta scolastica di grande qualità a disposizione delle famiglie trentine.

L’emendamento da 800.000 euro che permette quindi uno stanziamento ulteriore rispetto a quanto già fatto ha anche l’intento di non incrementare i divari retributivi col personale provinciale anche alla luce dei nuovi contratti per i dipendenti pubblici, tra cui appunto anche gli insegnanti delle scuole statali a carattere provinciale, che si prefigurano con gli stanziamenti di questo assestamento. Si tratta evidentemente di oneri a regime, per rispondere anche alla pressione dell’inflazione che in questo momento grava in maniera così significativa sulle famiglie.

In Allegato testo dell’emendamento

*

Gruppo Consiliare Provinciale

La Civica