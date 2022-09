TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI QUORUM: « CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA IN CALO, CRESCE IL MOVIMENTO 5 STELLE » (DATI 8/9)

09.24 - venerdì 09 settembre 2022

Sondaggi Quorum: centrodestra e centrosinistra in calo, cresce il M5S. Centrodestra e centrosinistra perdono un punto di consenso ciascuno. Resta quindi invariato il distacco tra le due coalizioni. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Quorum per SkyTg24 che danno il centrodestra al 47,3% (in calo dell’1,2% rispetto alla rilevazione di fine agosto) e il centrosinistra al 28,5% (dal 29,5%).

Nel primo caso, a far perdere consensi alla coalizione sono soprattutto Lega (dal 13,8% al 13,5%), Forza Italia (dall’8,7% all’8,1%) e Noi Moderati (dall’1,9% all’1,5%) mentre Fdi cresce di un decimo al 24,2%. Ad influire negativamente sul centrosinistra sono soprattutto Pd (dal 22,7% al 21,9%) e +Europa (dal 2,9% al 2,2%). A tamponare le perdite ci pensano Verdi/Sinistra (dal 3,2% al 3,5%) e Impegno Civico (dallo 0,7% allo 0,9%).

Fonte: Quorum

Sondaggi Quorum: gli altri partiti

L’unico partito a veder crescere sensibilmente il proprio consenso è il M5S che passa dall’11,1% al 12,1%. In leggera flessione Azione/Italia Viva (dal 5,3% al 5,2%) mentre Italexit cresce di un decimo al 2,6%. Chiude Unione Popolare stabile all’1,2%. Gli astenuti e indecisi crescono di quasi quattro punti al 42%.

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 2 al 4 settembre 2022. campione rappresentativo della popolazione italiana, suddiviso per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. 1000 interviste complete. Il margine d’errore generale è del +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.