COMUNE DI TRENTO * CHIUSURA BAR CAVOUR: SINDACO IANESELLI, « PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, UN PLAUSO ALLE FORZE DELL’ORDINE CHE HANNO GARANTITO LA SICUREZZA DELLA ZONA »

Chiusura temporanea del bar Cavour, il commento del sindaco. Il questore vicario Di Ruscio ha disposto oggi la chiusura temporanea del Caffè Cavour, a seguito del verificarsi di diversi episodi che avevano creato nella cittadinanza allarme sociale.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli esprime il suo plauso per l’azione coordinata delle forze dell’ordine che hanno messo in atto le attività di prevenzione e contrasto per garantire la sicurezza della zona e nello stesso tempo ribadisce la vicinanza dell’Amministrazione comunale a chi, cittadini e operatori, si impegna ogni giorno per arrivare allo stesso risultato.

“Piazza Santa Maria Maggiore e i suoi dintorni sono l’esempio che la vivibilità della città può essere migliorata dalla sinergia degli attori che la vivono quotidianamente” afferma il primo cittadino “Accanto agli eventi che hanno animato e continueranno ad animare nei prossimi mesi questo scorcio di centro storico, resta fondamentale il ruolo degli esercizi commerciali che si impegnano a tenere viva la città con la loro attività, dando contemporaneamente voce allo spirito di una comunità che vuole potersi incontrare, intrattenersi e crescere insieme in sicurezza e legalità.

Azioni forti come quella odierna sono indispensabili per isolare chi non interpreta questo ruolo, ma anzi diventa ricettacolo di insicurezza e illegalità.”