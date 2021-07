FDI – TRENTINO / CIRCOLO MORI * NUTRI-SCORE: « DIFENDIAMO I PRODOTTI ITALIANI PER UN FUTURO MIGLIORE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA CAL DI PONTE DOMENICA 4 LUGLIO (DALLE 9.00 ALLE 12.00) »

Domenica 4 luglio dalle 9.00 alle 12.00 in piazza Cal di Ponte, il circolo di Fratelli d’Italia di Mori organizza in collaborazione con gli altri circoli territoriali del Trentino, un momento di sensibilizzazione sulle nostre abitudini alimentari.

Il tutto nasce da un’iniziativa del partito di Fratelli d’Italia a livello nazionale che propone di mettersi al fianco del mondo agricolo e di tutto il settore primario, in difesa della qualità, della tradizione e della tutela alimentare.

Il nutri-score è un sistema di valutazione nutrizionale francese costruito con un unico fine, quello di favorire le multinazionali in complicità con alcuni Stati nazionali e a discapito delle produzioni locali.

Questo modello di valutazione non tiene conto della composizione degli alimenti, ma ne da un giudizio complessivo fuorviante screditando i prodotti locali di qualità, dove l’Italia è capofila nel Mondo.

È un attacco palese alla produzione Italiana, quindi a tutti i nostri produttori che hanno lavorato negli anni per costruire una rete di controllo della qualità dei prodotti, fattore determinante e che li rende tra i più richiesti al mondo.

Noi di Fratelli d’Italia chiediamo che tale sistema di etichettatura dei prodotti venga fermato e non diventi ufficiale per l’intera Unione Europea entro il 2022. Non vogliamo carni sintetiche, vino edulcorato o formaggi prodotti con latte in polvere. Crediamo fermamente nelle capacità dei nostri produttori e nella qualità che rendono disponibile per il mercato Nazionale e mondiale.

La qualità alimentare è la base del nostro futuro e di quello dei nostri figli!

Difendiamo i prodotti italiani per un futuro migliore!

Circolo Fratelli d’Italia di Mori