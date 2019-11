GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * INCHIESTA ALTROCONSUMO: « LA SOCIETà AI VERTICI DELLA CLASSIFICA NAZIONALE RIGUARDO IL GRADIMENTO DEI CLIENTI »

Dolomiti Energia spa: la società ai vertici della classifica nazionale stilata da Altroconsumo circa il gradimento dei clienti.

Dolomiti Energia, la Società che fornisce prodotti energetici a 700.000 clienti in tutta Italia, conquista i vertici delle classifiche che valutano il gradimento dei clienti verso i fornitori di energia e gas. I risultati dell’inchiesta che Altroconsumo ha svolto intervistando 23.000 soci e svolgendo 500 prove pratiche, hanno dato vita a 3 classifiche: una relativa all’energia elettrica, una al gas e una alle offerte combinate, le cosiddette “dual fuel”. I risultati hanno premiato Dolomiti Energia che ha conquistato il primo posto nazionale di tutte e tre le classifiche.

Si tratta di un’indagine che analizza i momenti in cui si sviluppa il rapporto tra fornitore e cliente ovvero la proposta dell’offerta, l’attivazione e l’assistenza clienti. Altroconsumo tra i vari test svolti, ha provato ad esempio a contattare i vari call center, con l’obiettivo non solo di capire con quale correttezza e trasparenza vengono illustrate le caratteristiche del contratto, ma anche quali sono le problematiche principali che si possono riscontrare per l’attivazione di un servizio o per contattare l’assistenza clienti.

Romano Stefani, Direttore Commerciale di Dolomiti Energia, ha così commentato: “Abbiamo investito molto in formazione e tecnologie per agevolare la relazione con il cliente, che è uno degli aspetti più importanti e impegnativi del nostro lavoro di ogni giorno. Nel 2020 l’Italia dovrebbe passare alla liberalizzazione completa del mercato dell’energia e i clienti che non lo hanno ancora fatto, si troveranno a dover scegliere il fornitore di energia: questa classifica rappresenta uno strumento utile per scegliere in maniera sicura valutando non solo la convenienza delle varie offerte commerciali ma anche altri aspetti”.

“Tecnologie e strumenti ma soprattutto organizzazione e formazione delle nostre persone rappresentano gli ambiti sui quali abbiamo investito e continueremo ad investire, commenta Donata Dallavo, Responsabile del Customer Care di Dolomiti Energia, perché siamo convinti che la comprensione delle esigenze del cliente e la fornitura di un servizio adeguato alle sue aspettative siano un requisito imprescindibile che non può mai mancare nella fornitura dei nostri servizi”.

