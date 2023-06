GALATEO (FDI) * ISTRUZIONE BOLZANO: « PORTALE UNIVERSITÀ IN TILT? SERVE INNOVAZIONE E PROFONDA AZIONE RIFORMATRICE »

12.57 - venerdì 23 giugno 2023

“È evidente che il sistema universitario a Bolzano non è stato adeguatamente moderno e innovativo per soddisfare le esigenze degli aspiranti studenti. La mancanza di posti negli studentati e il recente problema tecnico durante le prenotazioni online, sono il risultato di aver voluto l’università vent’anni fa senza crederci davvero. E dimostrano la necessità di un sistema più efficiente.

Oltretutto, colpire le seconde case con misure prepotenti non ha portato ad alcuna soluzione concreta. Al fine di affrontare questa situazione, credo sia opportuno valutare la possibilità di coinvolgere il settore privato nell’edificazione di strutture studentesche, come ad esempio sul Virgolo, la collina che sovrasta Bolzano, attualmente utilizzata come luogo di bivacchi, per crearci un campus universitario completo di alloggi e aule.

Ritengo fondamentale adottare un approccio che tenga conto delle esigenze economiche e sociali degli studenti, garantendo che le stanze siano assegnate in base al reale bisogno e non solo in base all’ordine di presentazione delle domande” – E’ quanto affermato da Marco Galateo, Capogruppo di FDI in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino Alto Adige Südtirol.