RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI DI MARA VENIER: « BOBBY SOLO, SABRINA SALERNO ED IL CAST DELLA FICTION “BLANCA“ »

11:42 - 28/11/2021

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 28 novembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda l’undicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Bobby Solo si racconterà tra carriera e vita privata, con lui in studio ci saranno la moglie Tracy e l’ultimogenito Ryan per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi come ‘Una lacrima sul viso’ e ‘Se piangi se ridi’. Giuseppe Zeno interverrà insieme all’attrice Maria Chiara Giannetta per commentare il successo della fiction di Rai1 ‘Blanca’. Sabrina Salerno impegnata nell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’, oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, parlerà del difficile rapporto che aveva con il papà scomparso nel luglio 2019.

Luca Trapanese genitore single che nel 2018 ha adottato la piccola Alba, sarà in studio per presentare il libro ‘Le nostre imperfezioni’ e per l’occasione ci sarà anche un intervento di Flavio Insinna autore del libro-favola ‘Il gatto del papà’ con una sorpresa per Alba. Continua il sodalizio con ‘Tale e Quale Show’, in studio Pierpaolo Pretelli si esibirà in una coreografia ispirata al musical ‘Mamma Mia’. Per il talk su ‘Ballando con le stelle’ i protagonisti Alvise Rigo e Federico Lauri con loro Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Elisa Isoardi e la signora Rossella Erra.