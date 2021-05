CARABINIERI – BARI * ANDRIA (BT) – CORATO (BA) – CERIGNOLA (FG): « OPERAZIONE “ON THE ROAD”, 15 GLI INDAGATI »

Andria (BT), Corato (BA) e Cerignola (FG): Operazione “On the road”. Fermo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata.

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri dei Comandi Compagnia Carabinieri di Barletta e Andria, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria a carico di 15 indagati, nell’ambito di un’operazione condotta sulle città di Andria, Corato e Cerignola dai Carabinieri delle province di Bari, BAT e Foggia.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti con un comunicato che verrà diramato a conclusione delle attività e, successivamente, nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10:45, presso il Gruppo Carabinieri di Trani, alla presenza del Procuratore Capo di Trani.