PD TRENTINO * MINACCE A URZÌ E AMBROSI: « FARNETICAZIONI DI CHI SI RICHIAMA AD ALCUNE DELLE PIÙ BUIE STAGIONI DELLA STORIA REPUBBLICANA »

10.56 - giovedì 08 settembre 2022

In riferimento alle minacce e alle intimidazioni rivolte ai colleghi Alessia Ambrosi e Alessandro Urzì i consiglieri del Partito democratico esprimono sconcerto e solidarietà.

Le farneticazioni di chi si richiama ad alcune delle più buie stagioni della storia repubblicana, per rivolgere violente minacce a protagonisti del dibattito politico e della campagna elettorale in corso, testimoniano, ancora una volta, la necessità di tenere alta la guardia di quella stessa democrazia che già in passato sconfisse ogni tentativo di sovversione.

Nel testimoniare una solidale vicinanza alle vittime di intimidazioni inaccettabili, come quelle oggi riportate dalla stampa locale, il Partito Democratico del Trentino esprime una sincera condanna ed auspica la ripresa di un confronto elettorale civile e democratico dentro i binari della democrazia e del reciproco rispetto.

*

Il Gruppo consiliare provinciale Pd – Trentino