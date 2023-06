QUESTURA DI TRENTO * RILASCIO PASSAPORTI 2023: « EMESSI NEI PRIMI SEI MESI 13.000 DOCUMENTI DI VIAGGIO, CON INCREMENTO DEL 40% RISPETTO AL 2022 »

10.50 - venerdì 23 giugno 2023

Con l’approssimarsi della stagione estiva, si è potuto constatare che il locale Ufficio passaporti ha emesso nei primi sei mesi oltre 13.000 documenti di viaggio, con un incremento percentuale del 40% rispetto ad analogo periodo dell’anno precedente, alla luce del fatto che in tutto il 2022 erano stati rilasciati 15.600 passaporti.

Il consistente aumento delle domande di rinnovo e rilascio dei passaporti da parte dell’utenza derivante dal periodo post pandemico e la conseguente possibilità di effettuare viaggi, ha determinato la necessità per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di individuare soluzioni per recuperare i ritardi, secondo le indicazioni strategiche impartite dal Ministro Piantedosi.

Le misure attuate dal Questore Maurizio Improta volte a ridurre i tempi di attesa si sono estrinsecate con molteplici iniziative, tra cui l’attivazione dei c.d. open day, che hanno garantito l’accesso libero ai richiedenti due volte alla settimana per un mese. Attualmente, gli Uffici preposti della Questura acquisiscono richieste tutti i giorni, secondo appuntamenti da agenda on line, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, e stabilendo la giornata del sabato, con orario 8.00/13.00, quale apertura straordinaria.

Le urgenze sono garantite nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Questura di Trento ed il Consorzio dei Comuni Trentini, approvato e condiviso dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, è stato riattivato il servizio “ufficio Passaporto itinerante”.

Con questo servizio, istituito per andare incontro alle esigenze dei residenti nelle zone più lontane dal capoluogo, si possono così presentare le istanze, secondo un’agenda tenuta dai comuni, direttamente sul territorio. Nello specifico a San Martino di Castrozza per i residenti in Primiero, a Malè per la Comunità della Val di Sole, a Pinzolo per i residenti delle Valli Giudicarie, a Moena per le Valli Fiemme e Fassa e a Borgo Valsugana per la Comunità Valsugana e Tesino.