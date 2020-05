” SI PUò FARE! ” * ASILI NIDO TRENTO: « IL RIENTRO DEI BIMBI NON È QUESTIONE SEMPLICE, C’è DI MEZZO LA LORO SICUREZZA E PURE DI OPERATORI E FAMIGLIE » (VIDEODICHIARAZIONE)

Asili nido Trento. Dobbiamo essere molto franchi, la questione non è semplice. Il rientro dei bimbi all’asilo e alla scuola materna non è una questione semplice, poiché c’è di mezzo la sicurezza dei bimbi stessi, degli operatori e anche delle rispettive famiglie.

Tuttavia viste le uscite sulla stampa da parte delle istituzioni competenti da aprile fino ad adesso, mi pare che siamo veramente di fronte a un immobilismo politico preoccupante. Preoccupante non solo per me, ma penso per tante giovani famiglie che vivono in questo momento con la paura di non poter tenere il proprio lavoro dovendo necessariamente gestire la famiglia.

In questo momento è chiaro che la ripartenza passa dall’avere un lavoro e io credo che questo problema delle scuole dell’infanzia non vada risolto in uno, due o tre mesi. Questo problema va risolto nel breve periodo, trovando le risorse e formando il personale il più velocemente possibile.

E, soprattutto, consapevoli del fatto che sono le istituzioni a dover dare delle risposte ai cittadini.

*

Silvia Zanetti

Portavoce Si può fare!