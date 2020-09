CHEBANCA! * CAMBIO AL VERTICE: « IL CDA HA NOMINATO LORENZO BASSANI DIRETTORE GENERALE, SUBENTRERà AD ALESSANDRO D’AGATA »

Il Consiglio di amministrazione di CheBanca! riunitosi ieri ha nominato Lorenzo Bassani direttore generale. Nel nuovo ruolo Bassani, già direttore commerciale e vice direttore generale, avrà il compito di rafforzare i servizi della Banca nella gestione degli investimenti a servizio della clientela Affluent & Premier facendo leva sull’innovazione, da sempre nel DNA di CheBanca!, e sulle sinergie con il Gruppo Mediobanca che si distingue per solidità, conoscenza della realtà industriale italiana e dei mercati finanziari.

“Questa nomina testimonia la bontà del lavoro svolto da Lorenzo Bassani negli ultimi 4 anni – commenta Gian Luca Sichel, amministratore delegato di CheBanca!. Sono certo che in questo nuovo ruolo Lorenzo darà valore al nostro modello di consulenza e al percorso di crescita delineato nel piano strategico di Gruppo al 2023. Lorenzo prende il testimone da Alessandro D’Agata che andrà a ricoprire un importante ruolo all’interno del Gruppo Mediobanca e che desidero ringraziare per il grande contributo dato in questi anni di forte crescita e cambiamento per CheBanca! – conclude Sichel”.

Lorenzo Bassani proviene da Barclays Retail Italia, realtà nella quale ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, da ultimo quello di CEO e Chief Commercial Officer, guidando la cessione e la migrazione del business in CheBanca!, realtà nella quale è entrato nel 2016.